Viaggio in Cappadocia, una terra da fiaba

Regione storica della Turchia centrale, la Cappadocia è una delle mete più famose del Paese, una terra da fiaba dove immergersi in un'atmosfera che ha dell'incredibile e che si può vivere soltanto qui. Le immagini più evocative sono, senza dubbio, le mongolfiere che si levano in volo all'alba e i suggestivi Camini delle Fate ma non è tutto: luogo unico al mondo, offre un ricco patrimonio naturalistico, storico e culturale tutto da scoprire e apprezzare. (Nella foto, mongolfiere in Cappadocia).