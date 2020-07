Vacanze in famiglia e con il cane, le mete ideali per l’estate

È arrivata l'estate e con essa la voglia di viaggiare con la famiglia e con il. Una stagione, quella del 2020, decisamente particolare rispetto a quelle appena trascorse. Vacanze che si svolgeranno, principalmente, seguendo un modello turistico definito di "prossimità" e all'insegna del distanziamento sociale. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di consigliarvi una serie di zone in cui poter fare villeggiature con i propri animali, senza rischiare di ritrovarsi in località invase dal turismo di massa.