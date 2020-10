Ottobre al caldo in Italia, le località con un bel clima

Siamo in pieno autunno eppure, per alcuni di noi, la voglia di caldo è ancora forte. Certo, in questo periodo è quasi impossibile trovare in Italia realtà con temperature superiori ai 30°C, ma ci sono alcune città e zone che mantengono un bel clima grazie a un sole piuttosto tiepido. Ecco perché oggi vi parliamo delle località più calde d'Italia in cui trascorre il mese di ottobre.