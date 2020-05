Dal mare della riviera ligure alle montagne piemontesi, 10 luoghi da non perdere

Monti, mare, borghi, natura, percorsi: oggi le bellezze del Piemonte e della Liguria sono ancora più “unite” da un, promosso dai consorzi Via Lattea e Liguria Together. Un legame importante, anche nell'ottica del turismo di prossimità , per scoprire le mete più interessanti delle due Regioni. Tra posti noti, ed altri meno conosciuti, ecco 10 luoghi da non perdere per le vostre prossime vacanze.