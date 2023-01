Le località italiane che gli stranieri definiscono “BELLISSIME!”

Gli stranieri amano l'Italia, e per questo molte riviste di settore dedicano articoli al nostro Paese. Uno di questi è stato redatto da Love Exploring che ha selezionato circa 30 mete nostrane che ha definito "BELLISSIME". Noi ne abbiamo scelte 10 tra cui Varenna in provincia di Lecco (in foto), che occupa un luogo da sogno sulla sponda orientale del pittoresco Lago di Como. Da queste parti i giardini terrazzati sovrapposti e le case color pastello fanno da sfondo scenico al lungomare fiancheggiato da caffè.