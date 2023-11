Le località più pittoresche d’Europa da visitare a Natale

A Natale, a diventare particolarmente magiche, non sono solo le Capitali europee : ci sono. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 10 a partire da Colmar (in foto), una città della Francia che sembra uscita direttamente da un libro delle fiabe: le sue tipiche case con pareti a graticcio e i canali rendono il tutto davvero unico. Da non perdere è il quartiere la “Piccola Venezia”, pieno di casette con tante idee regalo, dolciumi, un presepe, una giostra e una grande casetta della posta per la famosa letterina a Babbo Natale.