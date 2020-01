Alla scoperta di Freudenberg, il villaggio da favola nel cuore della Germania

È assai strano che nella letteratura per l'infanzia non vi sia traccia di favole e fiabe ambientate a. I suoi viali acciottolati e le case a graticcio d'un bianco splendente sembrano rievocare, solo a guardarli, storie di principi e principesse, d'incantesimi e di sortilegi. Di buffi animali che chiacchierano dall'alba al tramonto e di orchi e fattucchiere, dalle mostruose sembianze, pronti a mettere i bastoni tra le ruote a bimbi intrepidi ed eroi coraggiosi. Malgrado non abbia fatto da set a nessuna storia di fantasia, Freudenberg, in Germania , merita comunque l'appellativo di città incantata. Scopriamo perché.