Le città più fiabesche da visitare in Germania

Paese di storia e di cultura, la Germania cela una miriade di città interessanti e talmente belle che sembrano provenire da un libro di fiabe. Fare una selezione non è facile ma ve ne raccontiamo 10 a partire da Lubecca, Patrimonio UNESCO dal 1987: il favoloso centro storico sorge sull'isola del fiume Trave e custodisce autentiche perle come splendidi edifici in stile gotico, la Holstentor, una delle porte d'ingresso della città medievale, e la terza chiesa tedesca più grande, la Chiesa di Santa Maria. (Nella foto, skyline di Lubecca).