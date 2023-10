Capolavori da scoprire: le fontane più suggestive d’Italia

L'Italia è piena di fontane che sono una più bella dell'altra e scegliere la più suggestiva non è un compito facile. Noi di SiViaggia ci abbiamo provato, e abbiamo selezionato le 10 fontane che, secondo noi, sono assolutamente imperdibili. La prima è la Fontana di Pretoria di Palermo (in foto), un'opera realizzata nel 1554 a Firenze da Francesco Camilliani, che è detta anche fontana della Vergogna, per le nudità delle statue che la compongono.