Campania: 10 esperienze da fare assolutamente

Arte, natura, cultura, mare, siti Patrimonio UNESCO, ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, la Campania è una delle mete da considerare assolutamente per una vacanza. Le esperienze da vivere sono innumerevoli: ve ne segnaliamo 10, a partire dal giro della pittoresca Isola di Procida in barca, il modo migliore per ammirarne il volto visibile solo via mare e scoprirne storie e tradizioni dalla voce della guida. (Nella foto, scorcio di Procida).