10 siti archeologici da visitare almeno una volta nella vita

Impossibile non provare un brivido quando ci si trova di fronte a luoghi antichi, rovine e monumenti che gettano luce sulle civiltà del passato e raccontano la grande storia dell'umanità. Sono davvero tanti i siti culturali e religiosi in tutto il mondo che hanno resistito alla prova del tempo e ancora oggi regalano emozioni senza fine. Dovendo scegliere, uno di questi è senza dubbio Machu Picchu , tra i più grandi e visitati al mondo. DichiaratoUNESCO ed eletto come, sorprende ancora oggi, tanto che ha ottenuto la certificazione dalla "Green Initiative" come prima destinazione turistica al mondo a zero emissioni di carbonio. (In foto, Machu Picchu)