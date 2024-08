Come arrivare alla spiaggia d’I Vranne a Maratea

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il mare delle spiagge di Maratea

Maratea è una città della regione Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno e si estende lungo la costa tirrenica, offrendo paesaggi mozzafiato che spaziano dalle scogliere alle spiagge sabbiose. La città di Maratea è infatti conosciuta a livello turistico per la sua bellezza naturale, i suoi monumenti storici e le sue spiagge incantevoli, che la rendono una meta popolare nella regione.

Una delle spiagge più belle di Maratea è proprio la cosiddetta spiaggia d’I Vranne, che in passato ha persino vinto il concorso web di Legambiente divenendo “La spiaggia più bella d’Italia”. Come spesso succede, conquistare la prima posizione in concorsi così importanti significa anche essere pronti ad accogliere migliaia di turisti provenienti dal resto d’Italia. E si può certamente dire che ne vale la pena raggiungere questo luogo: nella spiaggia d’I Vranne a Maratea l’acqua è particolarmente azzurra, limpida, tanto che si riesce a vedere molto facilmente il fondo marino, mentre la sabbia è di color oro. Inoltre, questa locazione è una delle più ecologiche e sicure. Scopriamo insieme come raggiungere questa splendida spiaggia lucana.

Come raggiungere la spiaggia d’I Vranne

Abbiamo già tessuto le lodi di questa splendida spiaggia della Lucania: nella spiaggia d’I Vranne, infatti, il livello di microorganismi nocivi registrati nell’acqua è particolarmente basso e in passato non sono neppure avvenuti casi d’infezione di alcun genere. Inoltre, pur disponendo di vari servizi, la spiaggia d’I Vranne a Maratea è una delle più economiche in assoluto all’interno della regione Basilicata. Si tratta, quindi, di un’ottima meta vacanziera da riscoprire nel Sud Italia. Ma come arrivarci? Lo si può fare in tantissimi modi, poiché la spiaggia d’I Vranne, trovandosi nella provincia di Potenza, è ben collegata con le maggiori autostrade italiane. In particolare, provenendo dalla direzione Nord, da città come Milano, Torino, ma anche Roma, bisogna imboccare l’autostrada numero 1, che collega le maggiori città del Nord con quelle delle regioni del Sud dell’Italia.

Il modo migliore per raggiungere la spiaggia di Maratea è con un’automobile, in un viaggio on the road. Una volta giunti in Basilicata per arrivare alla spiaggia d’I Vranne a Maratea bisogna imboccare l’A3 in direzione Lagonegro. Durante la percorrenza di questa strada bisogna svoltare proprio all’uscita di Lagonegro viaggiando sulla Strada Statale numero 585. Da qui, si procede in direzione Tirrena Inferiore, Maratea. Dopo circa 41 chilometri sulla statale 585 i viaggiatori arriveranno a destinazione. D’altro canto, viaggiando da Sud verso Nord, si deve imboccare la stessa autostrada numero 3.

Dopo circa 140 chilometri è il momento di svoltare all’uscita Falerna e dirigersi nella direzione della Strada Statale numero 18. Su questa strada bisogna viaggiare per circa altri 125 chilometri in direzione di Tirrena Inferiore, a Maratea. Una volta arrivati sulla spiaggia si può usufruire dei servizi di parcheggio per lasciare la propria automobile.

Viaggiando con i mezzi pubblici come i pullman o il treno, invece, bisogna prima arrivare a Potenza o a Napoli. Da entrambe le città partono diversi autobus in direzione della spiaggia d’I Vranne a Maratea. Il biglietto può essere acquistato direttamente nelle casse della stazione degli autobus.

Cosa vedere a Maratea e nei dintorni

Maratea e i dintorni sono un luogo decisamente affascinante, nel cuore della Basilicata più turistica, e offrono una varietà di attrazioni che catturano l’interesse dei visitatori per il loro carattere unico. Se vi trovate a soggiornare a Maratea, oltre che a fare un bagno rigenerante tra le acque limpide della spiaggia d’I Vranne, vi consigliamo di esplorare la zona e scoprire i magnifici scorci paesaggistici con alcune escursioni che vi condurranno anche attraverso luoghi storici e che respirano d’arte.

Nei dintorni di Maratea e nella stessa città, dunque, non perdete: