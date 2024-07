La Spiaggia delle Cannelle al Giglio, dove pare di stare ai tropici

Fonte: iStock Spiaggia delle Cannelle, Isola del Giglio

Estate, sole, mare, sabbia finissima, chi non ha mai sognato di godersi una vacanza ai tropici, almeno una volta nella vita? Eppure, non occorre prendere un aereo e andare così lontano perché un autentico paradiso tropicale si affaccia anche sull’Argentario: è la Spiaggia delle Cannelle sulla costa orientale dell’Isola del Giglio, una delle più grandi del territorio.

Un sogno a occhi aperti, una striscia di candida sabbia fine e morbida accarezzata da un mare trasparente e spettacolare: semplicemente unica.

La Spiaggia delle Cannelle, sogno tropicale al Giglio

È, quindi, degna di qualsiasi tra le più gettonate mete tropicali la Spiaggia delle Cannelle, incantevole caletta a libero accesso con arenile di fini granelli di quarzo nella zona centrale e plasmato da rocce alle due estremità. Ha una lunghezza di circa 100 metri e, vicino alla riva, le acque sono poco profonde, ideali anche per i più piccoli.

La spiaggia, infatti, è particolarmente adatta alle famiglie, grazie anche alla presenza (da maggio a settembre) di uno stabilimento balneare attrezzato, il Cannelle Wonderful Beach, che in estate occupa parte del lido con ombrelloni, lettini, canoe, pedalò e il bar ristorante e pizzeria “Cannelle on the Beach” (aperto anche alcune sere della settimana) dove fare una pausa golosa in un ambiente giovane e accogliente con vista sul blu.

Inoltre, il mare cristallino e color smeraldo, si trasforma in un vero e proprio eden per gli amanti dello snorkeling che potranno divertirsi a esplorare i meravigliosi fondali punteggiati da banchi di pesci colorati e posidonie.

Insomma, si tratta di una magnifica oasi naturalistica molto amata e gettonata, capace di conquistare al primo sguardo chiunque la raggiunga per concedersi momenti preziosi di relax e benessere lontano dalla frenetica vita di tutti i giorni.

Come arrivare alla Spiaggia delle Cannelle

Da Giglio Porto la spiaggia si raggiunge facilmente a piedi, in taxi oppure in auto (non è disponibile, invece, un servizio di autobus di linea).

A piedi, la distanza dal porto è di 1,4 chilometri che si coprono con venti minuti di passeggiata lungo una strada panoramica asfaltata che segue la costa senza grandi dislivelli (è comunque preferibile percorrerla nelle ore meno calde e assolate).

In alternativa, è possibile usufruire dei taxi collettivi che dal porto raggiungono in poco tempo la Spiaggia delle Cannelle o, ancora, noleggiare uno scooter oppure una comoda ed ecologica e-bike.

Per chi si sposta in auto, lo stabilimento Cannelle Wonderful Beach dispone di parcheggio a pagamento.

Informazioni utili

La Spiaggia delle Cannelle, a sud del porto del Giglio, rimane esposta a est per cui le zone d’ombra sono poche per quasi tutta la giornata: soltanto verso il tardo pomeriggio, si allungano le ombre delle montagne alle sue spalle.

Caletta dai panorami sublimi, è riparata dal vento, sia da sud che da nord, ed è molto apprezzata per ormeggiare con la barca. Grazie al suo fascino indiscusso, attrae molti visitatori, soprattutto in alta stagione: un consiglio per chi ama la tranquillità? Passeggiare tra gli scogli e spostarsi verso calette meno affollate ma altrettanto magiche come, ad esempio, Capo Marino verso la Cala delle Caldane, o Cala dello Smeraldo dall’acqua limpidissima.