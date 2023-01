In questi Cafè puoi bere, mangiare e giocare con i gatti

Fonte: www.SplashNews.com 2022/IPA Kitty Cat Cafe, Rotterdam

Città che vai, caffè che trovi. Lo sanno bene tutti i viaggiatori del mondo che, proprio nelle caffetterie cittadine, trovano pausa e ristoro durante le loro avventure. Non solo ordinando caffè, ma anche deliziando il palato con merende gustose e dolci tipici della tradizione. Del resto, anche il senso del gusto ha bisogno di essere soddisfatto.

Ecco perché scegliere il giusto locale dove fare un break energizzante o una pausa golosa è molto importante. Non solo per cedere nel migliore dei modi a un peccato di gola, ma anche per perdersi e immergersi nelle atmosfere caratteristiche di una determinata destinazione. E questo, i caffè storici e iconici ce lo confermano da tempo.

Ma c’è un nuovo modo per approfittare di questo momento in maniera inedita e originale. Più di un modo si tratta di una compagnia speciale e davvero piacevole. Sì perché si può bere, mangiare e giocare con i gatti che vivono nei locali. Benvenuti nei Cat Cafè del mondo!

Una pausa caffè per i “Cat Lovers”

Correva l’anno 1988 quando, a Taiwan, apriva il primo Cat Cafè del mondo. Non ci è voluto poi molto affinché questa adorabile tradizione di mangiare e bere in compagnia dei gatti si diffondesse nel vicino Giappone, fino a diventare un vero e proprio fenomeno culturale. Questo non ci stupisce, considerando che gli animali in questione sono amatissimi dai giapponesi, e venerati alla stregua di un portafortuna.

Così, nel Paese, si sono diffusi i celebri Neko Cafè, locali all’interno dei quali i clienti possono trascorrere del tempo con i gatti, accarezzarli e coccolarli mentre bevono un caffè o una bevanda calda. Una tradizione, questa del Sol levante, che non ha lasciato indifferenti le altre caffetterie del mondo.

Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles, Parigi, New York e anche Roma hanno replicato la proposta, offrendo a tutti i Cat Lovers un posto dove trascorrere del tempo, tra pause, merende e caffè, in piacevole compagnia. Ecco i nostri preferiti.

Fonte: 123rf/olli0815

Cat Cafè in Europa e nel mondo

Iniziamo il nostro viaggio, tra i Cat Cafè del mondo, a New York. Nella Grande Mela, infatti, il Koneko Cat Cafè si ispira in tutto e per tutto ai celebri Cafè giapponesi. Situato al 26 di Clinton Street, questo locale offre ai viaggiatori e ai cittadini la possibilità di fare pause golose in compagnia di moltissimi felini, alcuni dei quali possono anche essere adottati.

Anche Parigi ha perpetuato la tradizione dei Neko Cafè, aprendo Le Cafè des chats nei pressi della fermata metro Rambuteau. Proprio qui, al 6 di Rue Michel le Comte, è possibile bere un buon caffè in compagnia dei gatti e al contempo approfittare dei benefici di una sana pet therapy. Il locale si occupa inoltre di aiutare anche i gatti abbandonati collaborando con le associazioni del territorio.

A Rotterdam, invece, troviamo il meraviglioso e accogliente Pebbles Kitty Cat Cafè , un locale dove i clienti possono prendersi una pausa e coccolarsi con i gatti. Al momento sono 7 i felini che vivono nel bar ubicato a pochi minuti dalla metropolitana Oostplein.

Anche l’Italia ha i suoi Cat Cafè. Nella capitale, per esempio, troviamo il Romeow Cat Bistrot in via Francesco Nigri, che offre pause golose a ogni ora del giorno. A Milano, invece, troviamo il primo e unico Cat Cafè della Lombardia. Si tratta del Crazy Cat Cafè, un locale che ospita nove gatti, e che ha come obiettivo quello di ricreare l’atmosfera intima e accogliente delle caffetterie giapponesi.