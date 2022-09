La piscina segreta della Regina Elisabetta II

Buckingham Palace è da sempre il quartier generale della Famiglia Reale britannica. Appartiene alla Corona fin dal 1837. Il palazzo londinese è gigantesco. All’interno ci sono 775 locali, tra cui 19 stanze di Stato, 52 camere da letto, 188 camere per la servitù, 92 uffici e 78 bagni.

Pochi, però, sanno che all’interno c’è anche una splendida piscina, dove la Regina Elisabetta II appena scomparsa amava nuotare.

La piscina di Buckingham Palace fu fatta costruire apposta per la Sovrana nel 1939.

Situata nel padiglione Nord-Ovest del palazzo, in un’ala che sporge dalla costruzione principale, a dire di chi l’ha vista è semplice e senza fronzoli, proprio come piaceva a Sua Maestà. Nessun lettino prendisole e neppure un idromassaggio. Il Re in persona aveva richiesto espressamente che il bordo fosse rivestito di mosaico di vetro affinché non fosse scivoloso.

A rendere speciale la piscina è la sua storia: fu voluta nel 1938 da Re Giorgio VI, padre di Elisabetta II e della secondogenita Margaret, la futura contessa di Snowdon. Il sovrano affidò all’architetto James Jack Roberts l’incarico di costruirla, al posto di una serra storica.

Al ritorno dalle vacanze al Castello di Balmoral, in Scozia, dove, fino all’ultimo, la Regina ha trascorso l’estate, le due giovani Principesse la trovarono a “casa” come sorpresa da parte del padre.

Da allora, tutti i bimbi della famiglia hanno imparano a nuotare nella regal piscina.

Si dice che un giorno, da bambino, l’attuale Re Carlo III – allora semplicemente Principe Carlo – invitò i compagni di scuola per una gara di barchette di legno. I piccoli si presentarono con imbarcazioni costruite orgogliosamente dai propri papà. Peccato che il Principino sfoderò un super modellino dello yacht reale, lasciando senza parole i presenti, nell’imbarazzo generale.

Il Principe William e il fratello Henry hanno imparato a nuotare in questa piscina, proprio come fece il padre Carlo. E qui era solita rilassarsi anche Lady Diana. Frequentatore recente è oggi il Principino Louis, terzogenito di Will e di Kate Middleton.

Circa le regole d’ingresso, nessuno può accedere quando uno dei Reali è dentro. Se poi ne arriva uno, bisogna uscire immediatamente. Naturalmente, all’interno, è severamente vietato scattare fotografie, dettame che contribuisce al mistero di queto ambiente di cui poco si sapeva. Finora.