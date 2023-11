La classifica delle terme più belle del mondo: l’Italia c’è

Questo è il momento giusto per concedersi una vacanza all'insegna del wellness, e le terme vanno per la maggiore: ecco la classifica delle migliori al mondo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le giornate si accorciano, le temperature calano bruscamente e l’umore ne risente: questo è il periodo ideale per prendersi un po’ cura di sé e concedersi qualche momento di relax. Per molti italiani, non c’è niente di meglio che un weekend alle terme per rigenerarsi, in una vacanza all’insegna del wellness. Una nuova ricerca ha stilato la classifica dei migliori stabilimenti termali al mondo, e a spiccare sono ben due mete italiane. Scopriamo quali sono.

Vacanze alle terme: le migliori in Italia

Perché scegliere le terme come meta delle proprie vacanze? Una recente indagine condotta da Babbel e PiratinViaggio ha scoperto che ben il 70% delle persone opta per un’esperienza wellness di questo tipo per regalarsi qualche giorno di piacevole benessere. Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo è quello di rigenerarsi, sia fisicamente che mentalmente, e non c’è momento migliore che l’autunno per farlo. Inoltre, il 90% dei viaggiatori preferisce le terme a pagamento, mentre il 24% opta per quelle ad accesso gratuito (ce ne sono tante, sia in Italia che nel resto del mondo).

Ma quali sono le destinazioni termali preferite? Attraverso le preferenze espresse dagli intervistati, è stato possibile stilare una classifica che include ben due località italiane, un vero e proprio vanto per il nostro Paese. Al secondo posto, infatti, troviamo le terme libere di Saturnia: incastonate in un panorama meraviglioso, si trovano in Toscana e sono formate da piccole piscine calcaree riempite da una spumeggiante cascata di acqua calda, la quale ha numerosi effetti benefici per la pelle e per l’intero organismo.

Mentre al quarto posto ci sono i Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi di Bormio, in Lombardia. Si tratta di due stabilimenti termali immersi nell’Alta Valtellina, in un bellissimo paesaggio montano che, in questo periodo dell’anno, offre una vista mozzafiato. I Bagni Vecchi sono il più antico complesso termale della zona, ed è qui che si può accedere ad una grotta sudatoria naturale davvero meravigliosa. I Bagni Nuovi, invece, si trovano all’interno di un edificio in stile Liberty e hanno un’infinity pool che lascia a bocca aperta tutti i loro clienti.

Le terme migliori al mondo

Non ci resta ora che scoprire il resto della classifica: le terme migliori al mondo sono quelle di Blue Lagoon, la splendida laguna d’acqua geotermale che si trova in Islanda. Il suo colore è semplicemente spettacolare, e si staglia contro il bianco della neve invernale, in un’atmosfera colma di vapori. Il secondo posto, come abbiamo visto, è occupato dalle terme libere di Saturnia, mentre in terza posizione troviamo le terme di Szechenyi, in Ungheria: sono le più famose di Budapest, con diverse piscine al chiuso e una splendida vasca situata all’aria aperta.

Quarto posto per i Bagni Vecchi e i Bagni Nuovi di Bormio, quindi scendiamo al quinto posto: ad aggiudicarselo sono le terme di Hammamat Ma’In, situate in Giordania. Si trovano nella depressione del Mar Morto, e le sue acque possono raggiungere una temperatura di 60°C, donando molti benefici all’organismo. Il Giappone strappa la sesta posizione con le terme Beppu, dove ci sono circa 3.000 sorgenti di origine vulcanica. D’altra parte, la cultura onsen giapponese è molto rinomata in tutto il mondo. Al settimo posto ci sono poi le romene Therme Bucuresti (le più grandi d’Europa) e infine, all’ottavo posto, le meravigliose terme di Pamukkale in Turchia.