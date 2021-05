Qi Zai si è mostrato al pubblico: è l’unico panda marrone al mondo

editato in: da

Il suo nome è Qi Zai, e da quando le sue foto sono comparse sul web è diventato una vera star, alla stregua delle più note influencer. Solo che lui è un panda, non uno qualunque intendiamoci, ma l’unico panda gigante marrone al mondo che oggi vive in Cina.

La prima volta che è stato scoperto questo esemplare era il 1985. L’incontro è avvenuto nei monti Qin, la catena montuosa della Cina settentrionale. I pochi e rari avvistamenti di questo animale sono avvenuti sempre qui, in questa zona che si estende lungo l’asse ovest-est dalla provincia del Gansu sud-orientale fino alle province di Shaanxi ed Henan.

Nel 2005 è stato riconosciuto universalmente l’esemplare in questione che ha preso il nome di panda gigante di Qinling. Il suo aspetto fisico si distingue dagli altri panda giganti, non solo per il colore, ma anche per il cranio più piccolo e rotondo, per il pelo meno folto e per il muso più corto rispetto agli altri.

Secondo gli esperti, questa specie di panda gigante dal caratteristico colore marrone, potrebbe essere il risultato di una mutazione genetica. Le ricerche, però, sono ancora in corso per fornire una risposta più concreta e precisa.

Ma ora torniamo a Qi Zai, il meraviglioso panda che in questi giorni è diventato una star. L’esemplare marrone vive attualmente all’interno di un parco scientifico nella nella contea di Zhouzhi e si crede sia l’unico esemplare in vita. Il Qinling Sibao Science Park ospita diversi animali allo scopo di proteggerli e di farli conoscere al pubblico. Tra gli ospiti troviamo altri tre esemplari rari, oltre a Qi Zai, che sono l’ibis crestato, la scimmia dorata e il takin.

Qi Zai è sotto la protezione del parco, proprio lui che è stato abbandonato dalla mamma a soli due mesi di età. La sua infanzia è triste: per il colore del suo pelo non è stato accettato dagli altri panda. Inoltre, rispetto agli altri è più lento, ma è sicuramente dolcissimo e adorabile.

Quando è stato trovato era solo un cucciolo ed era anche molto debole, ora invece pesa più di 200 chili ed è in splendida forma. Basta guardare le foto per averne la conferma.