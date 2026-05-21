Organizzare una fuga al meglio con Libero Mail

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Caldo o freddo che sia, hai sempre quel desiderio di chiudere la valigia per una fuga rigenerante. Che si tratti di un weekend o di un lungo tour, tutto ha inizio prima di uscire di casa con i bagagli pronti.

È tutta questione di organizzazione pratica dei dettagli. Tenere tutto sotto controllo con la nuova casella di posta di Libero Mail è molto facile. Ti eviti lo stress di dover stampare ogni cosa, per poi tentare l’impresa di non perdere neanche un foglio.

Al tempo stesso, però, stai anche alla larga da screenshot persi nella galleria foto, come quelli fatti ai codici del biglietto aereo. Tutto è sul tuo dispositivo ma organizzato al meglio. Con Libero Mail la tecnologia non è un peso.

Trasforma la tua casella in un centro di comando. Ti garantisci così una partenza serena e, di fatto, una vacanza senza stress. Tutto quello che avevi programmato, tra visite, avventure, relax e locali, è a portata di clic.

Pianificare un viaggio senza stress

Un viaggio lungo e complesso e una fuga di pochi giorni hanno una cosa in comune: non puoi permetterti di perdere tempo. Nel primo caso hai incastrato varie tappe, mettendo in conto trasporti di vario genere e un calendario rigido. Nel secondo, invece, vuoi utilizzare le poche ore a disposizione per fare ciò che ti piace. Sprecarlo alla ricerca di informazioni cardine è una maledizione.

Prova quindi a tenere tutto in un posto, digitale e, dunque, sempre accessibile. Usa Libero Mail al meglio, senza limitarti a considerare la tua casella come un “luogo” in cui leggere la posta in arrivo. Questo spazio è molto di più. Ti dà accesso a tutte le conferme, dai voli ai noleggi auto, fino alle prenotazioni di musei e ristoranti.

Ecco come la tua casella di posta diventa il miglior alleato per partire tutto l’anno:

crea e organizza cartelle specifiche per il tuo viaggio, separando immediatamente le info turistiche dal flusso quotidiano;

per il tuo viaggio, separando immediatamente le info turistiche dal flusso quotidiano; il calendario di Libero Mail ti aiuta a non dimenticare nulla, così da rispettare il programma studiato;

ti aiuta a non dimenticare nulla, così da rispettare il programma studiato; la ricerca intelligente in casella rende facile individuare in pochi clic ogni elemento, come tutto ciò che riguarda la propria vacanza a Milos in un lungo viaggio con varie tappe in Grecia.

Gestisci in maniera ordinata la tua posta elettronica e libera la mente da ogni preoccupazione logistica. Goditi davvero ogni momento, sapendo che documenti, info e itinerari sono archiviati correttamente.

Addio stampe: la cartella “Viaggio”

Se ancora stampi tutti i fogli relativi al tuo viaggio, sai bene che è un fastidio enorme. Ti ritrovi puntualmente in aeroporto o in stazione a tirar fuori un faldone enorme, senza sapere bene quale A4 sia quello giusto.

Se invece sei completamente passato al digitale, le cose non ti vanno meglio. Hai scaricato dei file utili, che però si sono persi tra i vari download e hanno nomi non chiari, con lettere e numeri. Forse invece hai delle foto o degli screenshot, ma nel frattempo, tra organizzazione e viaggio effettivo è passato del tempo e la tua galleria ha accumulato altri scatti.

Hai bisogno di ordine e, di fatto, di Libero Mail. Nella tua casella di posta trovi “Le mie cartelle” nella colonna a sinistra. Puoi crearne di nuove, cliccando sul pulsante “+” o consultare quelle già in uso.

Crea ad esempio la cartella “Ponte 2 Giugno”, per poi cliccare sui tre puntini sospensivi e creare delle sottocartelle. Un po’ di esempi: “Biglietti aerei”, “Prenotazioni”, “Noleggio auto” e “Itinerario”. In pochi passi hai organizzato tutti i tuoi documenti. Una volta a casa, infine, potrai cancellare o archiviare il tutto, come preferisci.

Non dimenticare più nulla: il calendario di Libero Mail

Nella homepage di Libero Mail trovi 5 icone nella parte alta. Una di queste dà l’accesso al calendario della casella di posta. Qui puoi creare una sezione specifica, come “Viaggi”. Il sistema ti propone dunque una casella da selezionare o meno, così da far apparire o sparire gli impegni relativi, come partenza, check-in, check-out, visite o altro.

Cliccando invece su “Nuovo appuntamento”, aggiungi un evento e lo leghi a una specifica data. Di fatto fissi un avviso, così da non dimenticare nulla. Puoi anche aggiungere degli allegati, per accedere facilmente a tutto ciò che ti serve in quel giorno di viaggio. E, in caso di fuga di gruppo, puoi anche inserire altri partecipanti, scrivendo la loro mail e creando un promemoria collettivo.

Il salvagente del Last Minute: ricerca

Una casella di posta ben organizzata è ciò di cui hai bisogno per delle vacanze serene. Ma se il tuo viaggio è davvero last minute, vuol dire che non hai avuto modo di organizzare varie cartelle e sottocartelle. La ricerca avanzata di Libero Mail ti viene però in soccorso.

Puoi scegliere in quale porzione della casella effettuare la ricerca, se in un’area specifica oppure ovunque. Puoi indicare mittente e destinatario per affinare ulteriormente il processo, aggiungere poi:

oggetto;

messaggio;

nome allegato;



Tutto ciò, insieme con i due filtri finali, “Mail con allegati” e “Mail importanti”, offre il necessario per avere ogni elemento a portata di mano. Quando l’organizzazione non è possibile, devi passare attraverso una scorciatoia.