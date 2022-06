Gattinoni Travel: nasce il sito per costruire il viaggio a modo tuo

In molti abbiamo un viaggio nel cassetto che rimandiamo in attesa di trovare il momento giusto, o anche la soluzione più adatta alle nostre tasche e al nostro ideale di viaggio.

Non sempre, infatti, convenienza e flessibilità coincidono. Anzi, spesso si ha ben poca voce in capitolo quando si tratta di prenotare un pacchetto di viaggio.

Eppure, le soluzioni di viaggio proposte da Gattinoni dimostrano che è possibile partire anche senza doversi adattare a opzioni turistiche preconfezionate. Un’esperienza unica per chi vuole vivere il viaggio a modo suo.

Cos’è Gattinoni Travel e perché usarlo per creare il tuo viaggio online

Un’esperienza turistica che racchiude la sicurezza e l’affidabilità di un’agenzia alla libertà di un viaggio self made: questa è la filosofia di viaggio di Gattinoni Travel. Le soluzioni proposte da Gattinoni Travel non pongono alcun limite alle possibilità di pianificazione e svago, per non vincolare il viaggiatore ad alcun pacchetto preconfezionato.

Due sono le modalità tramite le quali organizzare la propria partenza. Vuoi pianificare il viaggio da zero, modificando trasporti, alberghi e attività nel dettaglio? Puoi utilizzare tutti i tasti della maschera di ricerca per costruire il tuo viaggio da zero e avere il controllo totale su ogni aspetto. Preferisci formule già pronte? Puoi contare sulle idee di viaggio di Gattinoni Travel anche questi modificabili in pochi click.

Il motto “Travel your way” è pensato per chiunque voglia viaggiare in base ai propri ritmi, desideri ed esigenze, senza però rinunciare all’assistenza personalizzata che il portale può garantire, prima, durante e dopo il viaggio.

Un’ampia scelta di proposte diversificate in base alla tipologia di viaggiatore, insieme all’opportunità di poter organizzare il proprio viaggio su misura e alle possibilità di personalizzazione, fanno di Gattinoni Travel uno dei portali più preziosi per chi vuole vivere il viaggio come un’esperienza senza paletti.

Dal volo all’Hotel fino alle esperienze: come creare il tuo viaggio

Se non vuoi più rimandare il viaggio che hai sempre desiderato, puoi iniziare a plasmarlo su misura sul portale Gattinonitravel.it. Farlo è semplice, comodo e veloce, anche se non hai mai prenotato in autonomia prima d’ora.

La scheda “Crea il tuo viaggio”, nella home del sito, è il punto di partenza per iniziare la pianificazione. Ti basterà inserire la data di partenza e il numero di partecipanti: nella schermata successiva potrai visualizzare tutte le destinazioni, italiane ed estere, su una mappa semplice e intuitiva.

Da adesso, potrai creare un vero e proprio “percorso a tappe” decidendo, di volta in volta, la città e il numero di notti in cui prevedi di restare. Nel pannello a destra avrai quindi una panoramica completa del tuo viaggio: data di partenza e ritorno, giorni di pernottamento e mezzi di spostamento.

Una volta confermato l’itinerario potrai intervenire su ogni singola voce per modificare i trasporti e gli alloggi suggeriti da Gattinoni, ma anche per aggiungere attività culturali, culinarie o sportive, modificare date, anagrafiche dei viaggiatori e molto altro.

Il preventivo fornito considera quindi le migliori proposte trovate da Gattinoni Travel in base al fattore convenienza, ma può essere sempre modificato. La flessibilità è la grande differenza rispetto ad un’agenzia di viaggio tradizionale, dove spesso si è costretti a doversi adattare o scendere a compromessi per non perdere quella che viene presentata come un’occasione.

Dimmi cosa vuoi e ti dirò cosa fare: le proposte di viaggio

Personalizzazione e diversificazione sono due facce della stessa medaglia quando si vuole assicurare una proposta turistica ritagliata sulle esigenze dei viaggiatori.

I classici pacchetti turistici preconfezionati sono un lontano ricordo: Gattinoni formula proposte, come ad esempio viaggi ontheroad, mari lontai, camping e molto altro che rispondono a determinati stili di viaggio, da cui partire per realizzare un viaggio su misura. Le esperienze di viaggio proposte prendono quindi in considerazione gusti ed interessi diversi per non scontentare nessuna “tipologia” di viaggiatore.

Ti piace la bellavita e alzarti dal letto quando il sole è già alto? Prendi in considerazione un soggiorno a Mykonos, la frizzante mecca del divertimento. Preferisci trascorrere la vacanza all’insegna delle esperienze insolite? Scoprire le città andaluse on the road o cenare nel deserto del Wadi Rum saranno avventure che ricorderai a lungo! Ma non mancano le esperienze formulate per tutta la famiglia, per coinvolgere nel divertimento anche i più piccoli.

Per iniziare a pianificare il tuo viaggio su misura consulta il sito Gattinoni Travel.