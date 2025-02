Chi cerca l'amore deve leggere questa classifica: ecco le 10 città dove è più facile innamorarsi e le 10 dove sembra impossibile

Fonte: iStock La città dove trovare l'amore: la classifica

I Beatles cantavano “all you need is love” e sembra infatti che la ricerca dell’amore tormenti tantissime persone in cerca della metà della mela. Una ricerca ha svelato che ci sono alcune località in cui è più semplice far scattare la scintilla e altre in cui risulta incredibilmente complicato. Le grandi città da una parte sono piene di persone ma dall’altra fanno sentire sempre più soli, facendo percepire come “sostituibili” i legami. In vista di San Valentino una ricerca condotta da Time Out ha svelato quali sono le città dove trovare l’amore stilando una classifica delle 10 migliori e delle 10 peggiori. Vediamo insieme le top ten.

Le migliori città dove trovare l’amore

Secondo un recente sondaggio, alcune metropoli offrono un terreno più adatto per far nascere romantiche storie d’amore e quindi sono una destinazione top per chi sta cercando la propria anima gemella. In vetta alla classifica c’è Mumbai, dove ben il 72% degli abitanti afferma che è facile innamorarsi. Seguono altre tre grandi città: Beijing, Jakarta e Shanghai, tutte considerate ottimi luoghi per le relazioni sentimentali. Tra le città occidentali, spiccano New Orleans (unica rappresentante degli Stati Uniti nella top ten) e Amsterdam, che si conferma la migliore in Europa per chi cerca l’amore. L’Europa sembra praticamente, nonostante grandi città simbolo del romanticismo come quelle italiane: Roma, Venezia, Verona e Firenze non vengono prese in considerazione nonostante musica, cinema e la cultura pop le eleggano tra le località più romantiche al mondo.

Mumbai Beijing Jakarta Shanghai Colombia Abu Dhabi New Orleans Amsterdam Bangkok Cape Town

Fonte: iStock

Le peggiori città dove trovare l’amore

Dopo aver scoperto quelle più facili in cui innamorarsi proviamo a vagliare le più difficili in cui far scoccare la scintilla. In questo caso l’Europa c’è e più volte. La peggiore di tutti? Bilbao, non solo è la meno romantica ma secondo il sondaggio solo il 14% dei cittadini è convinto che qui sia facile trovare l’amore. Non va meglio a Tokyo e Hong Kong dove sembra che il focus sia più rivolto al lavoro e al poter fare carriera. Quarto posto tra i peggiori luoghi in cui cercare l’amore Marsiglia: la città francese nonostante la lingua soave non è il luogo top dove trovare la persona giusta. Completano la classifica Los Angeles, New York, Londra e Vienna che sembrano essere località piuttosto ostili agli affari di cuore. In classifica poi anche l’Australia con Sydney: nonostante i tantissimi trasferimenti all’estero, i local parlano più delle occasioni di trovare lavoro e una professione ben remunerata che l’amore della propria vita.

Bilbao Tokyo Hong Kong Marsiglia Los Angeles New York Brisbane Londra Sydney Vienna

Fonte: iStock

Alla vigilia di San Valentino, mentre c’è chi è già innamorato e cerca luoghi dove organizzare una fuga romantica, c’è anche chi è disperatamente alla ricerca della persona giusta con cui condividere la propria strada. Ecco che questa ricerca potrebbe essere d’ispirazione per luoghi da visitare e chissà che Cupido non regali sorprese.