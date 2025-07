iStock Il bellissimo Lago di Caldonazzo

Tra i rilievi dolci della Valsugana, il Lago di Caldonazzo si svela come un angolo di pace autentica, lontano dai circuiti più battuti. Qui, l’acqua cristallina riflette cieli azzurri e montagne maestose, offrendo un rifugio perfetto a chi cerca relax, sport e panorami che tolgono il fiato.

Che si desideri fare una nuotata rigenerante, una gita in kayak o semplicemente passeggiare lungo le sue sponde immerse nel verde, Caldonazzo è in grado di donare un’esperienza che sa di natura vera e scoperta lenta (sì, anche in inverno. E nelle prossime righe vi spiegheremo il perché).

Dove si trova il Lago di Caldonazzo

Il prezioso Lago di Caldonazzo è un angolo di tranquillità nel cuore della Valsugana, in Trentino, un territorio della regione dove la natura regna indiscussa tra acque limpide e montagne che fanno da cornice emozionante.

Oltre a essere il top per chi desidera una pausa lontano dal caos, sfoggia non solo panorami mozzafiato ma anche tante opportunità per passeggiare, nuotare o semplicemente godersi un pomeriggio di relax.

Cosa fare in estate al Lago di Caldonazzo

Durante la bella stagione, il Lago di Caldonazzo è una delle mete più amate da coloro che vanno a caccia di una combinazione di natura, sport e relax autentico. C’è chi ci va per nuotare nelle sue acque limpide e tranquille, chi per rilassarsi sulla riva con un libro o chi per farsi una bella pagaiata in kayak.

Le spiagge sono un mix ben bilanciato, ovvero libere oppure attrezzate con lettini, ombrelloni e bar. L’ingresso negli stabilimenti, quando previsto, costa generalmente tra i 5 e i 7 euro, con sconti per famiglie e bambini. Alcune aree sono anche pet-friendly, cosa rara ma apprezzatissima da chi viaggia con il cane.

Caldonazzo è un posto in cui non ci si annoia facilmente. Ad esempio, si può:

Pedalare lungo la ciclabile della Valsugana , che parte proprio dal lago e arriva fino a Bassano del Grappa. Sono 80 km di percorso pianeggiante immerso nel verde, adatto anche a chi non è allenatissimo;

, che parte proprio dal lago e arriva fino a Bassano del Grappa. Sono 80 km di percorso pianeggiante immerso nel verde, adatto anche a chi non è allenatissimo; Fare un’escursione sul Monte Panarotta : si può raggiungere in auto o a piedi e da lassù la vista sui laghi di Caldonazzo e Levico è davvero spettacolare. Ci sono sentieri nel bosco, tavoli per picnic e tanto silenzio;

: si può raggiungere in auto o a piedi e da lassù la vista sui laghi di Caldonazzo e Levico è davvero spettacolare. Ci sono sentieri nel bosco, tavoli per picnic e tanto silenzio; Provare lo sci nautico: è l’unico lago del Trentino dove è possibile praticarlo, insieme ad altre attività come vela, windsurf, canoa e, ovviamente, nuoto.

In piena estate, il lago si anima anche con eventi locali. Uno dei più attesi è il Palio dei Draghi, una gara di dragon boat divertente e coloratissima che attira un sacco di pubblico. E poi ci sono i fuochi d’artificio di Ferragosto, che si riflettono sull’acqua creando un’atmosfera da film.

Anche la tavola gioca la sua parte: nei ristoranti e agriturismi della zona si trovano piatti della tradizione trentina come i canederli, gli gnocchi di patate, i formaggi di malga (tipo il Puzzone o la fontina locale), e dolci come lo strudel fatto in casa. Perfetti dopo una giornata di lago.

Se ci si vuole godere il meglio del posto, il consiglio è di arrivare la mattina presto perché c’è meno gente, il lago è calmo e l’atmosfera più intima. Chi ama camminare può aspettare il tramonto per salire sul Colle di Tenna, dove il panorama è uno di quelli che ci si ferma a guardare in silenzio.

Infine, per i più pazienti, c’è anche la pesca: le acque del lago ospitano trote, carpe e altri pesci, e molti si mettono in riva con la canna anche solo per rilassarsi. Ovviamente, nei weekend d’estate e durante le ferie alcune spiagge possono essere affollate. In questi casi conviene prenotare in anticipo il proprio posto, soprattutto negli stabilimenti più richiesti.

Nonostante ciò, il Lago di Caldonazzo resta un posto dove natura, sport e divertimento si incontrano perfettamente.

Cosa fare in inverno al Lago di Caldonazzo

Anche d’inverno il Lago di Caldonazzo non perde il suo fascino e, anzi, cambia volto pur restando uno spettacolo. Circondato dalle montagne imbiancate della Valsugana, si trasforma in un angolo di pace fenomenale per chi brama quiete, lontano dal caos e dalla confusione delle località invernali più turistiche.

Le passeggiate lungo le rive, con l’aria frizzante e i paesaggi innevati, elargiscono scorci unici e momenti di contemplazione in grado di rigenerare corpo e mente. Nonostante il freddo, molti appassionati continuano a pescare anche in inverno, approfittando delle giornate più miti, mentre il lago, che solo raramente ghiaccia del tutto, regala scorci incantati ma non è adatto al pattinaggio su ghiaccio, attività non praticata né autorizzata in modo regolare per ragioni di sicurezza.

La Valsugana, con i suoi boschi innevati e i sentieri per le ciaspole, è un paradiso tangibile per chi ama camminare nella neve. Ci sono percorsi di ogni difficoltà che partono proprio vicino al lago, ideali per tutti, dai principianti agli esperti. I paesini intorno, come Caldonazzo e Calceranica, durante l’inverno si animano con mercatini di Natale e feste tradizionali che portano profumi, musiche e colori tipici del Trentino. Qui si può scoprire l’artigianato locale e gustare piatti caldi e saporiti come polenta, spezzatino e vin brulé, ottimi per riscaldarsi dopo alcune ore all’aria aperta.

Per chi invece vuole dedicarsi allo sport sulla neve, a breve distanza ci sono impianti sciistici più piccoli ma molto apprezzati, come quelli di Panarotta e la Ski Area Alpe Cimbra, raggiungibili con una breve gita in auto.

E non perdete l’occasione di godervi un aperitivo o una cena in uno dei ristoranti con vista sul lago: il camino acceso e i piatti tipici trentini creano un’atmosfera calda e accogliente, il top per concludere la giornata. L’accesso al lago e ai sentieri è sempre libero e gratuito, ma è importante tenere d’occhio le condizioni meteo e lo stato dei percorsi, soprattutto se c’è neve o ghiaccio.

Getty Images

Come arrivare

La buona notizia è che arrivare al Lago di Caldonazzo è davvero facile, sia che scegliate l’auto, il treno o l’autobus. In macchina, da Trento si impiegano circa 20 minuti seguendo la SS47 della Valsugana verso Bassano del Grappa; il lago si trova poco prima di Levico Terme ed è ben segnalato lungo tutta la strada.

Nei dintorni ci sono diversi parcheggi, sia gratuiti che a pagamento, soprattutto vicino ai paesi di Caldonazzo e Calceranica. Se preferite i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Pergine Valsugana, da cui partono autobus locali che conducono direttamente al lago. Anche da Trento ci sono bus che collegano la città alla Valsugana.

I trasporti funzionano abbastanza bene in alta stagione, ma in inverno le corse sono meno frequenti, quindi è sempre meglio controllare gli orari aggiornati prima di partire.