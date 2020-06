La Calabria della Sila, ambientazioni incontaminate

C'è chi d'estate vuole godersi il caldo del sole sulla pelle, affollando così le spiagge più belle d'Italia. E chi, invece, preferisce il verde incontaminato della montagna, i suoi paesaggi maestosi e i piccoli borghi arrampicati tra le rocce. A volte, per trovare panorami così affascinanti non c'è bisogno di andare molto lontano da casa: ad esempio, in Calabria potrete ammirare la natura rigogliosa e stupefacente della Sila, dove scoprire bellezze mozzafiato e fare tante attività all'aperto. Ecco quali sono le tappe imperdibili per un viaggio in questa splendida cornice naturale.