Fonte: iStock Riaprono le Cascate del Serio per 5 giornate

A pochi passi da Bergamo si trova un vero e proprio spettacolo della natura: stiamo parlando delle incredibili Cascate del Serio, tra le più alte d’Italia. Queste cascate sono chiamate così in riferimento al fiume omonimo, la cui sorgente si trova a circa 2.500 metri di quota, nella zona del Passo del Serio.

Con i loro 315 metri, sono considerate tra le cascate più alte del nostro Paese (al primo posto si trovano le cascate di Stroppia in Piemonte). Le cascate si dividono in tre salti e possono essere ammirate solo pochi giorni all’anno: per il 2025 sono state annunciate 5 giornate. Ecco perché sono uniche e come visitarle!

Dove si trovano le Cascate del Serio

Le Cascate del Serio fanno parte del comune di Valbondione-Alta Val Seriana, in provincia di Bergamo. Per poterle ammirare è necessario percorrere uno di questi tre sentieri:

Sentiero CAI 332 : dal centro abitato di Valbondione proseguite fino alla Frazione Grumetti e prendete il percorso segnalato con destinazione Borgo di Maslana – Osservatorio Floro Faunistico, situato nella zona dei Grandi Macigni. Il percorso dura 1 ora e 30 ed è di media difficoltà ;

: dal centro abitato di Valbondione proseguite fino alla Frazione Grumetti e prendete il percorso segnalato con destinazione Borgo di Maslana – Osservatorio Floro Faunistico, situato nella zona dei Grandi Macigni. Il percorso dura ed è di ; Sentiero CAI 305 : da Valbondione prendete la comoda mulattiera segnalata con il segnavia CAI 305 con destinazione Rifugio Curò. Anche qui, le cascate sono visibili dalla zona dei Grandi Macigni. Il percorso dura 1 ora e 30 ed è di bassa difficoltà ;

: da Valbondione prendete la comoda mulattiera segnalata con il segnavia CAI 305 con destinazione Rifugio Curò. Anche qui, le cascate sono visibili dalla zona dei Grandi Macigni. Il percorso dura ed è di ; Sentiero CAI 306 (solo diurno): dalla frazione di Lizzola, prendete il sentiero con destinazione le Baite di Valbona. Da qui proseguite seguendo le indicazioni per Maslana fino ad arrivare nella zona dei Grandi Macigni. Anche qui dura 1 ora e 30 ed è di media difficoltà.

Le caratteristiche delle Cascate del Serio

Le Cascate del Serio sono famose non solo perché considerate tra le più alte d’Italia, ma anche e soprattutto perché possono essere ammirate solo cinque volte all’anno. Fino alla costruzione della diga del Barbellino, avvenuta nel 1931, le cascate erano sempre visibili. La diga, infatti, interruppe lo scorrimento del fiume cosicché l’acqua accumulata potesse essere utilizzata per la produzione di energia idroelettrica.

Tuttavia, dal 1969, il comune di Valbondione si è accordato con Enel per l’apertura programmata delle cascate, così da permetterne la visita almeno qualche giorno all’anno. Si tratta di uno spettacolo unico, dove oltre 10.000 metri cubi di acqua vengono rilasciati dando vita a una delle cascate più maestose del nostro Paese.

Quando si visita la zona delle cascate nei giorni non d’apertura, si può godere del paesaggio e riconoscere il punto di sfogo del fiume Serio, ma non si potranno ammirare nel pieno della loro bellezza.

Quando aprono le Cascate del Serio nel 2025

La riapertura delle Cascate del Serio viene considerato un evento davvero unico: allo squillo della sirena, un’ondata di acqua proveniente dalla diga precipita per il dirupo, riempiendo con il suo fragore l’intera vallata. Le date di apertura cambiano ogni anno e, nel 2025, saranno le seguenti:

15 giugno: 11:00-11:30

12 luglio: 22:00-22:30

17 agosto: 11:00-11:30

14 settembre: 11:00-11:30

12 ottobre: 11:00-11:30

Durante la giornata inaugurale del 15 giugno, ci sarà anche un evento speciale: “Una Cascata di Cultura”. Presso l’Osservatorio Floro-Faunistico di Maslana, l’artista di fama internazionale Fabio Vettori, celebre per le sue “Formìche”, realizzerà una cartolina illustrata ispirata alle cascate. Ad accompagnarlo ci saranno le note del Quintetto di Fiati “Orobie”, che propone un progetto dedicato al melodramma italiano di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

In occasione di queste cinque giornate di apertura, è previsto un sistema di parcheggi pubblici, sia asfaltati che su sterrato. Il ticket è obbligatorio per auto, camper, pullman e pulmini e deve essere esposto per evitare sanzioni. Il biglietto dà diritto alla sosta presso aree designate, compreso il Centro Sportivo, con accesso garantito entro le ore 8:30 se prenotato online.