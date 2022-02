Settimana bianca nella migliore località sciistica delle Alpi

Se cercate la neve, qui c’è. A La Rosière, in Alta Savoia, ai piedi del Monte Bianco e alle porte del Parco Nazionale della Vanoise, la neve d’inverno non manca mai, grazie alle correnti che favoriscono l’innevamento naturale. Questa località è nota per essere tra le dieci stazioni sciistiche più innevate della Francia.

Siamo a quasi 1900 metri di quota e, quando si arriva, ci si sente in cima al mondo. Da quassù si gode di una vista panoramica su tutta la valle e sulle montagne di Courchevel, Tignes e Val d’Isère, con il sole che illumina tutto il giorno le piste grazie alla sua esposizione a Sud. Specie prendendo la seggiovia Fort Express che regala una vista panoramica a 360 gradi sulle Alpi.

Sciare tra Francia e Italia

Il comprensorio sciistico è al confine con l’Italia da cui dista solo 9 km. Passare da una parte all’altra con gli sci attraverso l’Espace San Bernardo, che dal 1984 collega i due Paesi, è una delle più belle esperienze per gli sciatori che scelgono questa località sciistica per le loro vacanze. Si parte la mattina presto dall’hotel sci ai piedi, si arriva all’ora di pranzo a La Thuile, in Valle d’Aosta, dove al rifugio vi aspetta una fonduta o un piatto di polenta, e si torna indietro felici di aver trascorso una splendida giornata sciando.

Le piste da sci

Non ci si annoia di certo a la Rosière. Qui si scia lungo i 160 chilometri di piste di ogni livello: per principianti (La Rosière Centre e Les Eucherts), intermedie (fino alla cima del Forte da dove ammirare il panorama del massiccio del Monte Bianco), livello confermato (Fontaine Froide dalla cima del Roc Noir passando per Tétras e Rouvinettes che porta all’Ecudets) e per esperti, come la nuova pista nera di Etagne che ha una pendenza del 74% e che ospita regolarmente le tappe di Coppa del Mondo di sci. I grandi sciatori apprezzeranno i ripidi pendii del Mont Valaisan e la sua cima alta 2800 metri. E naturalmente ci sono le piste adatte ai bambini.

Paradiso delle famiglie

Ed è proprio per le famiglie che La Rosière è una destinazione indicata. Ha infatti guadagnato il marchio “Famille Plus” a garanzia dell’accoglienza e del benessere delle famiglie con bambini. Per chi ha dei bimbi ci sono tantissime attività da fare, e non solo legate allo sci. Ci sono aree per gli slittini sulla neve e uno su rotaia, Xtreme Luge, che regala un’esperienza adrenalinica con i suoi 700 metri di dislivello, bob-treno (The Snake Gliss) e slitte di legno old stile (The Paret), slitte trainate dai cani e poi Paintball o Lasergame, arrampicata, pista di pattinaggio, visite guidate, spa – anche per bambini – e persino lezioni di pasticceria.

Resort tutto incluso

A dominare la località di la Rosière, dove un tempo si trovava un piccolo aeroporto di montagna, la scorsa estate è sorto, un centinaio di metri più in alto, il Club Med La Rosière, uno ski resort direttamente sulle piste nel tipico stile savoiardo (il villaggio di La Rosière, è sorto 60 anni fa ed è stato costruito dai propri abitanti in pietra a vista e legno). Questo resort è perfetto per le famiglie con bambini, anche piccolissimi, perché offre servizi a partire dai quattro mesi in su. La formula tutto incluso – skipass e maestro compresi – è molto pratica perché si sa fin dalla partenza quanto costerà la vacanza o la settimana bianca di tutta la famiglia.

Tante le attività per i bambini e per i genitori, da fare insieme ma anche separatamente. Per i bimbi ci sono diversi club in base alle fasce d’età, dove i genitori possono lasciarli la mattina e riprenderli all’ora della merenda: il Baby Club Med dai 4 ai 23 mesi, il Petit Club Med dai 2 ai 3 anni, il Mini Club Med dai 4 ai 10 anni e il Junior Club per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Si scia, si gioca, si pranza e si fanno nuove amicizie.

Nel frattempo, i genitori si divertono sulle piste, sciando o ciaspolando, nella piscina riscaldata con vista sulle Alpi innevate, nella spa (dove si possono fare anche trattamenti mamma-bimba), in palestra oppure seguendo una lezione di yoga col metodo Heberson, il precursore di questa disciplina.