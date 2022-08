Isola di Tavolara, un paradiso nel Mar Mediterraneo

Un paesaggio così bello da sembrare surreale. Come uscito direttamente dalla fantasia e dalle pagine dei migliori romanzi di viaggio o di qualche film ambientato in location tanto paradisiache quanto irraggiungibili. E invece non è così. Perché l’Isola di Tavolara non solo esiste, ed è in Italia, ma è anche raggiungibile partendo dal porto di San Paolo in provincia di Olbia in Sardegna, attraversando in barca o in traghetto un mare dal colore blu intenso e dal fascino insuperabile.

Un’isola unica

Un parallelepipedo di calcare e granito lungo circa sette chilometri e largo uno, che si erge maestoso e quasi solitario in questo tratto del Mar Mediterraneo. Imponente e fiero in tutta la sua bellezza. Un luogo abitato da pochissime persone, e in cui non è possibile alloggiare. Ma che si presta benissimo a stupende escursioni e giornate all’insegna del relax, circondati dal mare e dal colore intenso delle sue acque cristalline.

Un’isola che già di per sé, per la sua conformazione, è qualcosa di unico e che insieme all’Isola di Molara e allo scoglietto di Molarotto fa parte dell’area marina protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo. Luoghi di eccezionale bellezza e valore ambientale. L’ideale per un’escursione alla scoperta di questa isola così particolare, dove la natura domina incontrastata e l’uomo vive con delicatezza, preservandone ogni traccia e peculiarità.

L’unico centro “abitato” dell’Isola di Tavolara, infatti, è Spalmatore di Terra, un luogo che ospita un porticciolo, due ristoranti e alcune bellissime spiagge, come quella di sabbia bianchissima di La Cinta, lunga 5 chilometri. Qui è possibile sostare e ristorarsi assaggiando le specialità culinarie del posto, per poi procedere all’incontro con la vera Isola di Tavolara, con il suo entroterra e le sue infinite meraviglie.

Tra natura ed escursioni

L’isola, infatti, si caratterizza per la sua forma imponente, fatta di pareti verticali di roccia, attraversate da grotte e nicchie che si innalzano fino a 560 metri sul livello del mare. Dal centro abitato, attraversando un sentiero di venti minuti di cammino, poi, è possibile raggiungere una serie di magnifiche calette incontaminate e nascoste, godendo anche della possibilità di comprendere la storia dell’isola, della fauna che la abita e della sua rigogliosa vegetazione. Il tutto grazie a una serie di cartelli informativi posti lungo il cammino verso la bellezza infinita delle spiaggette dell’Isola di Tavolara e del suo incantevole mare. Il posto perfetto per dedicarsi ad attività come lo snorkeling o immersioni subacquee alla ricerca dei tanti e colorati abitanti marini che circondano l’isola.

Tra le escursioni che si possono fare, poi, c’è anche quella al vicinissimo isolotto di Molara, dove è possibile scendere per qualche ora e immergersi nelle meravigliose e cristalline piscine naturali nate tra gli scogli. O quella a Punta Cannone, la vetta più alta dell’Isola di Tavolara, da dove è possibile ammirare bellissimi scorci della Gallura e della Corsica. Entrambe visibili dall’isola in tutta la loro bellezza.

Un vero paradiso del Mar Mediterraneo, luogo carico di fascino e di meraviglie naturali e paesaggistiche da scoprire e da conservare per sempre nel cuore. Immergendosi totalmente in uno deli luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese e del mondo intero.