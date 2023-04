Lo spettacolo della roccia che si trasforma in arcobaleno

Fonte: Getty Images La Bridalveil Fall si trasforma in un arcobaleno

Sono grandi, immensi e straordinari, a volte persino surreali: sono gli spettacoli messi in scena da Madre Natura, gli stessi che invitano i viaggiatori a esplorare il mondo in lungo e in largo per perdersi e immergersi in paesaggi che lasciano senza fiato.

Ed è proprio di uno scenario mozzafiato che oggi vogliamo parlarvi, di uno show che si palesa davanti agli occhi degli avventurieri che raggiungono lo Yosemite National Park, il celebre e suggestivo parco incastonato tra le montagne della Sierra Nevada in California.

Proprio qui, tra alberi di sequoia giganti, sentieri pittoreschi, cascate maestose e scogliere di granito che sfiorano il cielo, è possibile ammirare lo spettacolo più suggestivo di Madre Natura, quello di una roccia che, come per magia, si trasforma in un arcobaleno. Pronti a partire?

Lo spettacolo più suggestivo della natura si trova nello Yosemite National Park

Visitare i parchi naturali della California è un sogno che accomuna tantissimi viaggiatori e i motivi sono piuttosto intuibili. Queste aree sterminate, infatti, ospitano alcuni dei paesaggi più straordinari di sempre che arricchiscono in maniera unica il patrimonio naturalistico che appartiene al nostro pianeta.

Tra i più celebri e raggiunti troviamo lo Yosemite National Park, un parco immenso e straordinario che si snoda tra le montagne della Sierra Nevada su una superficie che supera i 3.000 metri quadrati, e che è il terzo parco nazionale più grande del Paese, dopo quelli della Valle della Morte e di Joshua Tree.

I motivi per raggiungerlo sono tantissimi e tutti sono destinati a incantare. Il Parco di Yosemite, infatti, ospita tutta una serie di alberi di sequoia giganti e antichissimi che incorniciano un panorama mozzafiato fatto di cascate, scogliere, spazi immensi che si perdono all’orizzonte e aree incontaminate e selvagge.

Insomma, lo Yosemite National Park è uno di quei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Non solo per le bellezze naturali che gli appartengono e che abbiamo appena elencato, ma anche perché è qui che Madre Natura ha scelto di portare in scena uno dei suoi spettacoli più grandiosi, quello che trasforma la roccia in un arcobaleno cangiante che lascia senza fiato. La visione è davvero sorprendente.

La roccia che si trasforma in arcobaleno: quando e come osservarla

Lo Yosemite National Park, dicevamo, è un territorio immenso e ricco di cose da vedere e da fare, un vero e proprio paradiso destinato a incantare tutti gli amanti della natura. Tuttavia c’è uno spettacolo che, più degli altri, ha attirato l’attenzione di viaggiatori, fotografi e persone di tutto il mondo negli ultimi anni.

Succede infatti che, inaspettatamente, le rocce del parco si tingono di meraviglia rubando all’arcobaleno i suoi colori più belli. Non si tratta di un incantesimo, anche se la visione restituita è senz’altro magica, ma della perfetta combinazione tra elementi naturali.

A volte, infatti, quando le cascate sgorgano maestose scivolando dalle imponenti rocce, vengono attraversate dalla luce che tinge di magia la discesa. Esattamente come succede come il fenomeno ottico atmosferico dell’arcobaleno, la luce del Sole passa attraverso le gocce d’acqua rimaste in sospensione, creando così un gioco prismatico di luci e colori che trasforma la roccia in un arcobaleno.

Purtroppo non è possibile prevedere con certezza quando si palesa lo spettacolo, il consiglio è comunque quello di prendersi del tempo per contemplare la grande Bridalveil Fall, la cascata più celebre del parco dove spesso il fenomeno si verifica, quando il sole si trova alle proprie spalle. È in quel momento che, inaspettatamente, potrebbe iniziare la magia.