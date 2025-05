Fonte: iStock Segara Anak al tramonto

A differenza della vibrante Bali, Lombok incarna l’anima più autentica dell’Indonesia: un susseguirsi placido di giungle lussureggianti e maestosi vulcani, abitato da contadini dediti alla coltivazione del riso e dove la vita scorre lenta e tranquilla. I viaggiatori che scelgono questa meta lo fanno per godersi i suoi paesaggi mozzafiato, soprattutto quelli offerti dal Monte Rinjani, vetta simbolo dell’isola.

Situata all’interno del Parco Nazionale del Gunung Rinjani, questa montagna sacra ospita foreste rigogliose, ecosistemi diversificati e uno stupefacente lago vulcanico chiamato Segara Anak. Il nome significa “piccolo mare” e deriva dal colore unico delle sue acque, che ricorda proprio quello del mare. Oltre a questa peculiarità, il lago è famoso per l’atmosfera di pace e quiete che offre a tutti coloro che, dotati di uno spirito avventuroso, decidono di raggiungerlo.

Perché il lago Segara Anak è speciale

Come si è formato l’incredibile lago Segara Anak? Per scoprirlo dobbiamo tornare indietro di migliaia di anni, in concomitanza con l’attività vulcanica del Monte Rinjani. Secondo alcuni studi, la caldera si è formata circa 25.000 anni fa a causa di una violenta eruzione, modificandosi nel tempo con le eruzioni successive, anche quelle più recenti risalenti agli anni ’90 e 2000. Tuttavia, gli abitanti dell’isola di Lombok la pensano diversamente, attribuendo alla sua origine un significato divino.

Il folklore locale, infatti, attribuisce al lago un significato spirituale, attribuendo la sua creazione all’opera degli dei e considerandolo dimora degli spiriti. Le comunità locali, principalmente il popolo indigeno Sasak, che da sempre nutrono una profonda venerazione per il lago Segara Anak, compiono annuali pellegrinaggi per eseguire rituali e offerte.

Segara Anak è importante anche dal punto di vista ecologico, in quanto sia il lago che la foresta circostante sono fondamentali per la biodiversità, ospitando numerose specie che prosperano in questo singolare ambiente d’alta quota. La presenza di specie endemiche e di ecosistemi diversificati nella zona, lo rendono un sito di grande importanza da preservare e proteggere.

Fonte: iStock

Come arrivare al lago Segara Anak

Raggiungere il lago vulcanico Segara Anak è una delle avventure più belle che possiate regalarvi durante il vostro viaggio in Indonesia. Richiede sicuramente un notevole sforzo fisico, soprattutto considerando la sua altitudine, situato a 2000 metri sopra il livello del mare, ma ne varrà assolutamente la pena. Una volta arrivati verrete immersi in un’atmosfera silenziosa, dove ammirare in totale relax le sue acque tranquille di un blu intenso, ma non solo. A rendere il paesaggio ancora più maestoso, ci pensa un piccolo vulcano che troneggia proprio al centro del lago.

L’escursione comincia dal villaggio di Senaru e dura due giorni e una notte. Attraverserete una lussureggiante foresta pluviale, salirete sulla montagna fino ad arrivare al bordo del cratere. Essendo un trekking impegnativo, consigliamo di valutarlo con attenzione in base alla vostra preparazione e di rivolgervi a un’organizzazione locale per farvi accompagnare da una guida esperta.

I momenti più belli, una volta arrivati in cima, saranno il tramonto, che infuoca il paesaggio, e l’alba: non dimenticate di impostare la sveglia per non perdervi questo scenario unico!