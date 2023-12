La Spa più stravagante d’Europa è un capolavoro architettonico

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images Stammhaus Building, Bad Blumau, Austria

Fermati un attimo e immagina un mondo dove l’arte e la realtà si mescolano in un’armonia di colori, forme e sensazioni. Un luogo dove le opere d’arte prendono vita e diventano parte integrante del paesaggio stesso, invitandoci a immergerci in un universo fiabesco.

Questo luogo magico esiste e si trova nell’incantevole Stiria, in Austria. Sono le terme Rogner Bad Blumau. Non una semplice Spa, ma un capolavoro artistico abitabile, un regno incantato dove ogni dettaglio è stato attentamente progettato per stuzzicare la fantasia e stimolare i sensi.

Quindi, preparati a lasciare alle spalle la solita routine e a immergerti in questo paradiso terrestre. Un luogo in cui l’arte prende vita, regalando uno spettacolo davvero indimenticabile.

Bad Blumau: un capolavoro di arte e relax nell’Austria orientale

Fonte: Getty Images

Nel cuore verde della Stiria, si nasconde un tesoro colorato e vibrante che brilla come un diamante sotto il cielo austriaco. Le terme Rogner Bad Blumau rappresentano molto più di una semplice destinazione termale, sono una vera e propria opera d’arte, un “Gesamtkunstwerk“, progettata dal celebre artista Friedensreich Hundertwasse.

Ogni dettaglio è curato con passione e dedizione e ogni elemento riflette un impegno costante per l’eccellenza. Ma ancora più importante, tutta la struttura ha un’anima green. Qui, la sostenibilità è una pratica quotidiana integrata nel DNA del luogo.

Fin dal primo sguardo, le terme affascinano con la variopinta facciata della Stammhaus (Casa madre), un edificio unico nel suo genere, la cui filosofia si basa sulla fusione tra uomo, architettura e natura. La cupola dorata, simbolo tipico dell’artista, risplende come un augurio di buon auspicio per i visitatori.

Un po’ più distante, la Ziegelhaus (Casa in mattoni) si innalza su una collina, con una facciata che prende il suo nome dai mattoni provenienti dalle vecchie case contadine di Bad Blumau. Tutte le stanze di questa struttura sono collegate alle terme tramite un sistema di corridoi sotterranei, offrendo un accesso diretto al cuore rilassante del complesso.

La Steinhaus (Casa di pietra), invece, vanta una facciata colorata e distintiva. Al suo interno, offre ben 45 suite lussuose e spaziose, mentre la Kunsthaus (Casa d’arte) è un vero e proprio angolo di stile urbano che ricorda l’omonima facciata di Vienna.

E se la Augenschlitzhaus (Casa occhi socchiusi) e la Waldhofhaus (Casa nel bosco), con la loro forma particolare e la loro posizione privilegiata immersa nel parco, offrono un’oasi di tranquillità e relax, i Portici si distinguono indubbiamente per essere una delle costruzioni più originali di tutta l’Austria.

Quest’area, conosciuta anche come “luogo nel luogo“, è molto di più di un passaggio coperto. È uno spazio di creatività e apprendimento che ospita una varietà di laboratori, tra cui cucito, cucina e lettura. Qui, circondati dai colori vivaci e dalle forme sinuose dell’architettura di Hundertwasser, i visitatori possono immergersi in attività che stimolano la mente e alimentano lo spirito.

Rogner Bad Blumau: un mondo di meraviglie tra le acque termali

Il Rogner Bad Blumau non è solamente un luogo di relax, ma un viaggio alla scoperta di luoghi unici, ricchi di magia e di significato.

Uno dei più imperdibili è il “Giardino di rarità Arca di Noè“, un’oasi verde dove prosperano più di 200 diverse specie di piante, creando un incantevole mosaico di colori e profumi. Qui, immerso tra delicate rose e lussureggianti arbusti, ti sembrerà di percepire la vita pulsare in ogni angolo, in ogni foglia, in ogni petalo.

Poi c’è il “Giardino dei 4 Elementi“, un luogo che celebra l’armonia tra acqua, fuoco, terra e aria. Un’area in cui gli elementi si completano reciprocamente, creando un equilibrio perfetto che riflette quello del nostro mondo interiore.

E infine, nel cuore delle terme, sorge una figura che incanta e affascina. È la “Dea dell’Acqua“, una statua creata dal celebre artista André Heller come regalo per l’architetto visionario Friedensreich Hundertwasser. Questa opera d’arte non è solo un omaggio alla creatività dell’artista, ma rappresenta anche la sacralità dell’acqua, elemento vitale e fonte di guarigione.

Ogni angolo di Rogner Bad Blumau custodisce una storia, rivela un mistero e regala esperienze uniche. È un luogo dove potrai riscoprire te stesso, un autentico paradiso dove l’acqua termale ti accoglierà in un abbraccio rigenerante e luoghi incantevoli ti conquisteranno.