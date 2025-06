Fonte: iStock L'arrivo delle farfalle monarca in Messico

È uno degli spettacoli naturali più straordinari del pianeta quello che avviene ogni anno tra le foreste di abeti del Messico centrale. Qui, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, milioni di farfalle monarca (Danaus plexippus) si radunano coprendo gli alberi e dipingendo il cielo di nero e arancione.

Siamo nella Riserva della Biosfera delle Farfalle Monarca, un’area di 56 milioni di ettari ricoperta di pini, querce e conifere, creata nel 1980 per proteggere l’habitat invernale di questa straordinaria creatura che, nella cultura mesoamericana, personificava le anime dei cari defunti.

Dove si trova la foresta delle farfalle monarca

La Riserva della Biosfera delle Farfalle Monarca, Patrimonio UNESCO, si trova in Messico, tra gli stati del Michoacan e dell’Estado de Mexico. Ogni anno, qui arrivano milioni di farfalle monarca dopo aver lasciato il freddo nord degli Stati Uniti e del Canada per raggiungere le montagne dal clima più mite della foresta del Michoacàn, affrontando un tragitto di oltre 4000 chilometri, il più lungo mai osservato tra gli insetti.

Si tratta di una migrazione della durata di otto mesi che attraversa il continente, durante la quale cinque generazioni consecutive nascono e muoiono. I diversi santuari situati nel Michoacán e nello Stato del Messico sono aperti ai visitatori che potranno immergersi nel mondo delle monarche, conoscere questo fenomeno di migrazione di massa e sostenere gli sforzi per proteggerle.

Il fenomeno migratorio delle farfalle monarca

La migrazione delle farfalle monarca è un fenomeno che affascina tanto i professionisti del settore quanto appassionati e semplici curiosi. Questo è considerato uno dei viaggi più epici e pericolosi del pianeta: sebbene le monarca vivano in tutto il mondo, dal Sud America ai Caraibi, fino all’Europa, le monarca nordamericane sono le uniche che portano avanti questa incredibile migrazione stagionale.

Ogni autunno, le monarca negli Stati Uniti settentrionali e nel Canada meridionale volano verso sud, lungo un percorso di oltre 4.000 chilometri noto solo alle generazioni precedenti. Quelle che sopravvivono si radunano nel Messico centrale, dove trascorrono l’inverno negli stessi boschi di abeti che hanno ospitato i loro nonni e bisnonni l’anno precedente.

Perché e quando si verifica il fenomeno

Il motivo principale per cui avviene questo fenomeno è sfuggire ai rigori dell’inverno settentrionale. Questo perché le farfalle monarca non sono in grado di sopravvivere ai climi freddi e alle gelate che investono il Canada e il Nord degli Stati Uniti. Pertanto, intraprendono un viaggio incredibile verso sud, dove le temperature sono più miti e le condizioni ambientali permettono loro di svernare.

Il mese ideale per assistere all’arrivo delle farfalle monarca è febbraio, in particolare nell’area di Michoacán dove il 70% del territorio della riserva risulta la destinazione più importante in Messico per assistere alla migrazione delle monarca. Qui sono presenti tre santuari aperti al pubblico: El Rosario, il più grande e popolare, noto per le sue strutture come il corridoio degli artigiani, Sierra Chincua, con la sua foresta lussureggiante e sentieri più brevi, adatti alle famiglie, e Senguio, con i suoi paesaggi meno conosciuti e incontaminati, ideali per chi viaggia da solo.