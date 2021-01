La Forestale: l’Ecolodge immerso nella foresta marchigiana

editato in: da

Gli alloggi che scegliamo in occasione della programmazione di un viaggio sanno trasformarsi in una vera e propria esperienza incredibile tutta da vivere. Parliamo di strutture ricercate, con design moderni e una particolare attenzione alla sostenibilità, come quella de La Forestale Luxury Ecolodge, l’hotel di lusso, 100% ecologico, immerso nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo nelle Marche.

È proprio nel cuore della meravigliosa riserva marchigiana, ad Acqualagna, che troviamo questa struttura ricettiva costruita sulla base di una ex caserma delle guardie forestali, un hotel totalmente immerso nella natura e perfettamente integrato con il paesaggio circostante.

La costruzione interamente rivestita in legno Kebony, è stata ideata dal proprietario, Eric Merlin, con l’obiettivo di creare un Luxury Ecolodge lavorando su un modello di ristrutturazione ecologica per offrire ai propri ospiti un luogo di pace immerso nella natura incontaminata.

Adagiata sul pendio che domina il fiume Candigliano, la vista dalle stanze di design de La Forestale è davvero incredibile: a sinistra è possibile ammirare il canyon Gola del Furlo, a destra ci si può perdere tra le dolci e sinuose colline marchigiane, mentre al centro si può osservare tutta la bellezza autentica e selvaggia del Monte Paganuccio che domina il panorama.

La posizione speciale all’interno della straordinaria bellezza che caratterizza la riserva naturale incontaminata, ha influenzato l’intero progetto di ristrutturazione. Alle terrazze, infatti, è stata data grande importanza proprio per la possibilità che queste danno di avere una vista completa e incredibile sulla natura circostante, da qui vi sembrerà di poter sfiorare le montagne con un dito.

Gli interni sono altresì bellissimi: le aperture sono massimizzate e valorizzate per far sì che ci sia una continuità tra gli ambienti indoor e quelli outdoor. L’arredamento è, invece, ispirato alla filosofia Bauhaus e al minimalismo funzionale. In totale sono cinque le camere a disposizione degli ospiti, tutte caratterizzate da ampie vetrate che consentono di godere di una vista mozzafiato a diretto contatto con la natura selvaggia e incontaminata.

Un hotel bellissimo e di lusso che si configura come un unicum del nostro Paese grazie anche all’attenzione nei confronti del meraviglioso ambiente in cui l’edificio si è inserito discretamente. All’interno delle stanze, infatti, non ci sono tv, né condizionatori. Inoltre, per soddisfare i criteri di sostenibilità, il fondatore ha scelto di realizzare un impianto fotovoltaico con pannelli solari NeON® 2 N1C-N5 per la produzione di energia elettrica grazie alla collaborazione di LG.

Caratteristica questa che, aggiungendosi alla posizione privilegiata e al panorama tutto intorno, rende la struttura ricettiva unica nel suo genere, innovativa e, soprattutto, rispettosa della natura.