In Irlanda c’è una pietra che predice il tuo destino

Dicono che questo luogo dell’Irlanda, Hill of Tara (o Teamhair na Rí, che significa ‘colle dei re’), nasconda tanti misteri.

Dicono che tra le sue pietre si celi l’ingresso verso l’aldilà. Dicono anche che qui ci vivano degli dei. Dicono persino che vi sia nascosta l’Arca dell’Alleanza.

Si sa che l’Irlanda è una terra ricca di leggende. Che gli irlandesi ne vadano pazzi e che associno qualunque fatto a una storia mitologica. Qualcuna potrebbe anche essere vera.

La verità è che, tra il 4.000 e il 2.500 a.C, la popolazione di Tara credeva che la collina fosse il luogo da cui gli dei erano entrati nel nostro mondo. Questo collegamento con l’altro mondo era così importante per le dinastie reali future che i Re Supremi di Tara, alla loro incoronazione, dovevano simbolicamente sposare la dea Medb per poter diventare re. E si credeva che Medb fosse giunta dall’aldilà.

I re in Irlanda venivano scelti non per linea dinastica diretta, bensì grazie alla “Lia Fail”, la “Pietra del Destino”. Secondo la mitologia irlandese, questa pietra fu portata sulla Hill of Tara dagli antichi dei celtici, i Tuatha Dé Danann, come uno degli oggetti a loro sacri.

L’importanza della religione pagana in questa zona ha anche portato a uno storico incontro tra San Patrizio, oggi patrono d’Irlanda, e i re supremi proprio sulla Hill of Tara. La leggenda vuole che San Patrizio, in missione per diffondere il cristianesimo sull’isola, arrivò qui per combattere il re pagano Laoghaire, nel luogo in cui la religione pagana era più forte, e per annunciare che il cristianesimo era arrivato anche in Irlanda.

La collina è comunque stata sempre un’antica sede del potere sull’isola. Dalla cima, ben 142 re hanno sorvegliato il loro regno. Nelle giornate serene, infatti, dalla sommità si possono scorgere metà delle contee irlandesi. Vale la pena visitarla anche solo per il panorama. E poi, se è vera una delle leggende secondo cui emetta un forte ruggito se toccata dal legittimo re di Tara, ci si potrebbe ritrovare con una corona in testa senza neppure accorgersene.