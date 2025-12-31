Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lo splendido fiordo di Ilulissat

Il fiordo di Ilulissat è un luogo suggestivo dove cattedrali di ghiaccio galleggiano silenziose come sogni cristallizzati e la natura vi sussurra segreti antichi quanto il mondo. La capitale mondiale degli iceberg è un angolo di Groenlandia che sembra uscito dalle pagine di un romanzo fantasy.

Il fiordo di Ilulissat, un teatro di ghiaccio e meraviglia

Il fiordo di Ilulissat si trova a 350 chilometri oltre il circolo polare artico e dal 2004 è diventato Patrimonio dell’Umanità UNESCO raggiungendo il traguardo di una delle attrazioni turistiche più visitate della Groenlandia.

A dominare la scena ci pensa il ghiacciaio Sermeq Kujalleq dalle dimensioni mastodontiche. Ma non sono le misure a stupire quanto la sua velocità, ogni giorno si muove di circa 25 metri producendo il numero più alto di iceberg dopo l’Antartide. Una curiosità? Sembrerebbe che l’iceberg che causò il disastro del Titanic nel 1912 provenisse proprio da qui.

Gli iceberg che incontrerete non sono tutti uguali. Quelli di un blu intenso racchiudono pochissima aria al loro interno, mentre quelli candidi e brillanti sono pieni di minuscole bolle intrappolate nel ghiaccio. Alcuni presentano affascinanti striature nere: sono i frammenti di terra che il ghiacciaio ha raccolto durante il suo lento cammino dalla terraferma al mare.

iStock

La Disko Bay, che abbraccia la cittadina, è una culla infinita di meraviglie. Vi sveglierete la mattina trovandovi di fronte giganti di ghiaccio che nel giro di poche ore lasceranno il posto ad altri viaggiatori congelati. Osserverete il mare ghiacciarsi improvvisamente durante la notte per poi sciogliersi con il primo sole. Le barche dei pescatori sembreranno minuscole al cospetto dei maestosi colossi bianchi, mentre il ghiaccio crepita e si muove in una sinfonia incessante.

Non siete soli in questo paradiso artico: insieme ai circa 4.500 abitanti di Ilulissat vivono altrettanti Husky groenlandesi. Da novembre ad aprile, potrete vivere l’emozione di un’escursione in slitta trainata da questi magnifici animali, scivolando attraverso paesaggi che sembrano dipinti con pennellate di bianco e azzurro.

Dove si trova il fiordo di Ilulissat e come raggiungerlo

Ilulissat si trova sulla costa occidentale della Groenlandia in prossimità delle rive della Disko Bay ha una posizione estrema che supera il Circolo Polare e questo dà modo al sole di non tramontare mai durante l’estate mentre in inverno è il buio è incredibilmente avvolgente. Non è un caso che sia anche uno dei luoghi più magici da cui ammirare l’aurora boreale.

Per raggiungere il fiordo avete diverse opzioni. Ci si può arrivare in volo dall’Islanda atterrando all’aeroporto internazionale di Keflavik o a quello di Reykjavik. Per chi parte dalla Danimarca, invece, potrebbe essere comodo fare scalo a Kangerlussuaq.

Se preferite viaggiare via mare, sappiate che la località è un importante porto crocieristico durante i mesi estivi. Molte navi che esplorano le acque groenlandesi includono questa perla artica nel loro itinerario. Esistono anche trasferimenti locali in barca che collegano Ilulissat ad altre destinazioni intorno alla Disko Bay, permettendovi di esplorare l’isola omonima con i suoi fiordi, le cascate, le spiagge nere e le formazioni rocciose vulcaniche.