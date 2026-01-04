Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Una strada ondulata si snoda tra altissime mura di neve alte fino a 20 metri: è tra le più sorprendenti del mondo e “sorge” ogni anno durante le forti nevicate che coinvolgono la Tateyama Kurobe Alpine Route, in Giappone.

Un tratto di strada spettacolare, che potrete percorrere durante un viaggio da aprile e novembre in questa zona del Paese: si chiama Corridoio della Neve e appare proprio come un passaggio suggestivo scavato tra altissime pareti di neve e ghiaccio alte come veri palazzi.

L’incredibile Corridoio della Neve di Tateyama

Durante l’inverno, forti nevicate ricoprono l’intera Tateyama Kurobe Alpine Route, che attraversa le Alpi Settentrionali a quote vicine ai 3.000 metri, collegando la Prefettura di Toyama e la Prefettura di Nagano, in Giappone. È quando la primavera fa capolino che diversi spazzaneve industriali, guidati mediante il GPS, scavano i tanti strati innevati fino a riportare alla luce il suggestivo percorso stradale a curve lungo circa 500 metri, dando vita ogni anno al Corridoio della Neve.

La quantità di neve in questo tragitto è particolarmente elevata, con accumuli che in certi casi superano anche i 20 metri di altezza. Per questo motivo, le operazioni di escavazione richiedono circa un mese di continua rimozione della neve. Il risultato finale è un gigantesco muro di neve che incombe sulla strada, raggiunto da tantissimi visitatori nel periodo che va da aprile a novembre, quando le temperature sono più miti.

Cosa fare lungo il Corridoio della Neve

Se avete in programma un viaggio in Giappone, aggiungete una tappa in questo paradiso innevato: tante escursioni organizzate permettono di raggiungere il Corridoio di Neve di Tateyama in autobus: il cuore dell’esperienza si trova infatti nei pressi del Terminal di Murodo, la stazione degli autobus più alta del Giappone. Da qui prende forma il Corridoio della Neve, il tratto più iconico della Tateyama Kurobe Alpine Route aperto esclusivamente ai pedoni. Potrete così percorrere a piedi alcuni punti immersi tra imponenti pareti bianche su entrambi i lati della strada, che si stagliano verso l’alto in contrasto netto con l’azzurro del cielo.

In questa zona vengono organizzate diverse attività, pensate per permettere ai visitatori di vivere la neve da vicino, come la possibilità di toccare le pareti innevate, passeggiare lungo la strada panoramica e scattare fotografie suggestive con i monti Tateyama sullo sfondo. In alcuni periodi è anche possibile incidere un messaggio simbolico nella parete di neve e visitare il labirinto di neve, un’attrazione temporanea molto apprezzata.

Quando visitarlo e consigli utili per il viaggio

Secondo gli operatori turistici locali, il periodo migliore per ammirare il Corridoio della Neve è tra la fine di aprile e l’inizio di giugno. A fine aprile le pareti raggiungono generalmente la loro massima altezza, mentre a inizio giugno le temperature più miti rendono la camminata più agevole.

L’intero percorso alpino della Tateyama Kurobe è aperto indicativamente da metà aprile fino a fine novembre, offrendo scenari completamente diversi con il cambiare delle stagioni, dal bianco accecante della primavera ai colori del foliage autunnale. Le agenzie di viaggio inseriscono spesso questa tappa tra le esperienze imperdibili del percorso, che si snoda attraverso autobus, funivie, funicolari e altri mezzi panoramici, rendendo il viaggio parte integrante dell’avventura.

Come arrivare

Se stai viaggiando dal lato di Nagano, il percorso alpino inizia a Omachi e lo snodo di trasporto più vicino al percorso è la stazione di Ogizawa.

Potrete prendere la linea Oito da Matsumoto alla stazione di Shinano-Omachi. Da qui, un tragitto di 40 minuti in autobus vi accompagnerà a Ogizawa. Gli autobus transitano anche tra la città di Nagano a Ogizawa e il viaggio impiega poco meno di due ore. In alternativa, una volta raggiunta la Stazione Dentetsu Toyama, si procede lungo il percorso alpino con una combinazione obbligata di mezzi (treno, funivia e autobus) fino a Murodo, per un viaggio che dura circa due ore e mezza.