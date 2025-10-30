San Bernardino alle Ossa, la chiesa segreta (e più inquietante) di Milano

Tra le vie di Milano, una cappella segreta racconta secoli di storia e arte, con ossa umane trasformate in motivi sorprendenti e ordinati

Foto di Serena Proietti Colonna

Serena Proietti Colonna

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Pubblicato: 30 Ottobre 2025 17:00

iStock
L'incredibile Chiesa di San Bernardino alle Ossa

San Bernardino alle Ossa a Milano, di primo impatto, potrebbe sembrare una chiesa qualunque. Varcando la sua sontuosa soglia, però, ci si rende subito conto che non è affatto così. La sua fama nasce infatti da ciò che si trova oltre la navata principale: una cappella interamente decorata con ossa umane, organizzate in motivi geometrici e figure complesse, un ossario unico in città.

L’ambiente resta silenzioso e raccolto, e la precisione con cui le ossa sono disposte colpisce più di qualsiasi decorazione tradizionale. È un luogo segreto nel centro della metropoli, sorprendente per chi lo scopre e capace di lasciare una sensazione di quasi inquietudine che persiste ben oltre l’uscita.

Chiese Itinerari culturali Luoghi misteriosi Turismo religiosoItaliaMilano