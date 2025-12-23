Tra assedi, leggende e boccali di birra, una fortezza medievale racconta la vita quotidiana dei soldati e i segreti nascosti tra pietra e acqua gelida

iStock Castello di Olavinlinna a Savonlinna, Finlandia

Il Castello di Olavinlinna è uno di quei luoghi incredibili che sembrano usciti direttamente da una leggenda nordica. Torri possenti, mura medievali e acqua: questa imponente fortezza in pietra sorge su un isolotto nel cuore della regione dei laghi finlandesi, regalando uno degli scenari più spettacolari del Paese.

Visitare Olavinlinna significa immergersi in secoli di storia, respirare l’atmosfera del Medioevo e lasciarsi conquistare da un luogo che unisce natura, architettura e cultura in modo straordinario. Non a caso è uno dei castelli più famosi e visitati della Finlandia.

La storia del Castello di Olavinlinna

La storia del Castello di Olavinlinna inizia nel 1475, quando venne fondato da Erik Axelsson Tott, governatore di Vyborg e delle Province Orientali, come roccaforte difensiva ai confini orientali dell’impero svedese.

Il castello fu dedicato a Olof, un santo cattolico norvegese vissuto nel X secolo. La sua funzione era chiara: proteggere il territorio dalle incursioni provenienti da est e controllare le importanti vie d’acqua della regione di Savonia. La scelta del luogo non fu casuale: l’isolotto roccioso, circondato da correnti forti, garantiva una difesa naturale estremamente efficace.

Nel corso dei secoli, Olavinlinna fu al centro di numerosi conflitti tra svedesi e russi. Le sue mura hanno resistito a lunghi assedi, diventando simbolo di forza e resistenza. Nel XVIII secolo il castello entrò stabilmente sotto il controllo russo. Con il tempo perse la sua funzione difensiva e attraversò periodi di abbandono, incendi e danneggiamenti.

Il vero riscatto arrivò nel Novecento, quando iniziarono importanti lavori di restauro che restituirono al castello la sua antica bellezza. Oggi Olavinlinna è uno dei castelli medievali meglio conservati dell’Europa settentrionale e ospita un museo che racconta la sua affascinante storia.

iStock

Curiosità su Olavinlinna

Una delle particolarità più sorprendenti del Castello di Olavinlinna è la sua posizione sull’acqua. Le correnti che lo circondano impedivano al lago di ghiacciarsi completamente in inverno, rendendo molto più difficile qualsiasi attacco nemico.

Olavinlinna è famoso anche per il Savonlinna Opera Festival, che ogni estate trasforma il cortile del castello in un palcoscenico unico al mondo. Ascoltare un’opera lirica tra mura medievali è un’esperienza considerata tra le più suggestive in Europa.

Non mancano leggende e racconti pittoreschi: si dice che i soldati a difesa del castello venissero pagati in birra (5 litri nei giorni feriali e 7 litri la domenica), e che tra i corridoi si aggirino ancora “spiriti cantanti” del passato. Queste storie contribuiscono a rendere la visita ancora più incredibile.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Olavinlinna si trova a Savonlinna, nella Finlandia sud-orientale, nel cuore della regione dei laghi e affacciato sul vasto Lago Saimaa.

Savonlinna (situata a circa 300 chilometri a nord di Helsinki) è collegata alle principali città finlandesi tramite treni e autobus. Dalla stazione ferroviaria o degli autobus, il castello si raggiunge con una piacevole passeggiata panoramica (di circa 3 chilometri).

Chi viaggia in auto può impostare sul navigatore “Linnankatu 7, Savonlinna” e raggiungere comodamente il castello. Durante la bella stagione, un’opzione davvero suggestiva è raggiungere Olavinlinna in barca.

Per conoscere i giorni e gli orari di apertura del castello e il costo del biglietto, in base alla stagione, si consiglia di consultare il sito ufficiale.