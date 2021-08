Il campeggio in mezzo al lago del Belgio è un sogno a occhi aperti

editato in: da

Una splendida vacanza immersi nella natura, dolcemente dondolati dall’acqua: è questo ciò che Vlotkamp promette, un’esperienza davvero unica in grado di sorprendervi. In Belgio, è infatti possibile dormire in mezzo ad un lago, in piccole zattere dove vi sembrerà di essere soli al mondo.

Nato da un’idea di Tobias Knockaert e Kika Merlin, gli stessi che lo scorso anno avevano dato vita ad un bellissimo “hotel” composto da case sugli alberi, il campeggio sul lago è una vacanza innovativa che permette di lasciarsi alle spalle il caos della città e tuffarsi in una natura suggestiva. Le deliziose zattere galleggianti si trovano al centro di un piccolo specchio d’acqua a poca distanza da Zuienkerke, cittadina situata nelle Fiandre Occidentali.

Il “campeggio in zattera” – questo è il significato letterale di Vlotkamp – è un progetto temporaneo, di cui potrete usufruire solamente fino al 28 settembre 2021. È infatti durante l’estate che si può godere appieno di questa esperienza incredibile, quando le temperature sono miti ed è più difficile imbattersi in giorni di maltempo. In caso di temporali estivi o di forti raffiche di vento, per l’incolumità dei campeggiatori, il soggiorno verrà rimandato senza costi aggiuntivi.

Ma vediamo quali sono le incredibili caratteristiche di questo innovativo metodo di villeggiatura. Il campeggio è dotato di 8 zattere su cui sono installate delle semplici tende: ciascuna di queste “suite” è stata creata usufruendo di materiali di recupero, a partire dai barili riciclati e dai vecchi pneumatici che permettono alla struttura di galleggiare. Le zattere sono raggiungibili solamente in canoa e sono ben distanziate l’una dall’altra, così da concedere la massima privacy ai loro ospiti.

A riva, nei pressi di un hotel che gode di una splendida vista, ci sono dei bagni dotati di doccia e lavandino (c’è anche l’acqua calda, naturalmente). Tuttavia, le zattere sono dotate di una mini toilette da utilizzare solo per le emergenze. Inoltre, nella tenda è possibile usufruire di una luce a batteria, per non rimanere completamente al buio durante la notte. Naturalmente, nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, ci sono alcune regole da rispettare: non è possibile portare con sé i propri amici a quattro zampe (anche per la loro incolumità), non si può nuotare o pescare nel lago ed è severamente vietato accendere fuochi.

Se volete godere di questa splendida avventura ma vi intimorisce l’idea di essere completamente circondati dall’acqua, nessuna paura: una zattera è ancorata a riva ed è accessibile anche ai disabili. Anche questa soluzione permette comunque di vivere un’esperienza magnifica.