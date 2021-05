La surreale biblioteca che sembra uscita da un libro di Lewis Carroll

editato in: da

Ci sono i labirinti e gli specchi, i mattoni rossi, i funghi giganti e anche qualche panda. Ma dove ci troviamo esattamente? Probabilmente, penserete voi, siamo finiti all’interno di uno dei luoghi magici e inspiegabili dei libri di Lewis Carroll, proprio come i suoi protagonisti. Del resto alcuni elementi sono più ricorrenti e evocativi che mai.

E invece, anche se quegli elementi onirici ci riportano alla mente i luoghi più belli immaginati dallo scrittore, ci troviamo in un posto più reale che mai: siamo in una libreria. Non una qualunque, intendiamoci, ma in una delle più belle al mondo, o comunque quella dal design più originale e rivoluzionario di sempre.

Gli abitanti della città non hanno dubbi: la libreria Zhongshuge e la più bella della Cina. E come dargli torto? Situato nel distretto di Yintai, Chengdu, questo tempio della cultura sembra la rappresentazione di uno dei luoghi impossibili dei libri delle favole, con forme e geometrie che si intrecciano tra loro creando nuovi e inediti spazi.

Ci sono delle foreste, caratterizzate da funghi giganti che sembrano sfiorare il soffitto, e che in quello si riflettono grazie agli specchi collocati sui muri. Ci sono i soppalchi creati con i mattoni rossi, le scale a chiocciola e le piccole terrazze.

Sembra il labirinto di Alice in Wonderland, ma per non perdersi, basta tenere gli occhi fissi sui grandi archi che collegano i diversi ambienti della libreria.

Nulla è stato lasciato al caso: l’intero design fa riferimento al paesaggio della zona e agli elementi naturali che caratterizzano il Paese. Ed è proprio a questi che sono ispirati i passaggi e corridoi che collegano le diverse stanze dell’edificio creando un ambiente aerodinamico tutto da scoprire. Così come lo sono le colonne verticali, che richiamano le foreste di bambù. A queste si aggiungono i grandi funghi che, sono in realtà, i luoghi d’accoglienza per i più piccoli.

Il nome Zhongshuge, fa riferimento a uno spazio che accoglie i libri con amore. E in effetti, a guardare gli interi ricercati e sinuosi, è confortante sapere che la cultura è conservata e custodita in uno spazio così bello che, tra scaffali strabordanti di libri in una dimensione irreale, luci soffuse e silenzio, regala un’atmosfera onirica e unica al mondo.