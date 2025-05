Fonte: iStock Il momento migliore per vedere Bardenas Reales è al tramonto

Sembra di essere sulla luna, in realtà siamo in Spagna, precisamente nel sud-est della Navarra. Quello di Bardenas Reales è un luogo distante dall’immaginario tipico che abbiamo di questo Paese: diverso lo è sicuramente, soprattutto se consideriamo la fauna e flora tipiche, molto più simili a quelle del continente africano piuttosto che del nord della Penisola Iberica. Pensate che, per molto tempo, ad abitare i suoi paesaggi lunari c’erano coccodrilli e tartarughe, mentre oggi sono le aquile e gli avvoltoi a sorvegliarli dall’alto.

È un panorama difficile da dimenticare e che, nel corso del tempo, ha conquistato non solo milioni di viaggiatori, ma anche cineasti che l’hanno scelto come location per girare alcuni dei film più famosi. Per citarvi qualche esempio, “007: Il mondo non basta” con Pierce Brosnan e “Il Trono di Spade”, dove Bardenas Reales ha permesso di creare il mondo dei Dothraki.

Perché Bardenas Reales è uno dei posti più incredibili della Spagna

I paesaggi fantascientifici di Bardenas Reales sono uno dei luoghi più belli da visitare in Spagna. Dichiarato Riserva della Biosfera nel 2000 dall’UNESCO, si estende per oltre 40.000 ettari dove vaste pianure sono intervallate da burroni, scogliere e colline che raggiungono fino a 600 metri di altezza.

I suoi panorami sono pura geologia: si tratta di una formazione unica in questo territorio, capace di evocare luoghi lontani. La scarsa presenza di vegetazione mette a nudo un rilievo formatosi grazie a tutta una serie di processi naturali che hanno agito su queste terre per milioni di anni e dove la geologia assume un ruolo di primo piano. In termini di paesaggio, da nord a sud si possono distinguere tre zone principali: El Plano, La Bardena Blanca (o semplicemente La Blanca) e La Bardena Negra (La Negra).

La Bardena Blanca ha un aspetto desertico e un suolo biancastro ed è conosciuta grazie alle sue caratteristiche formazioni rocciose (Castildetierra, Pisquerra, Rallón). El Plano è un grande spiazzo rialzato che digrada leggermente verso sud, con i suoi punti più alti rappresentati dalle cime di Cornialto e La Estroza. Infine, La Bardena Negra è caratterizzata dalle sue grandi mesas, che raggiungono un’altezza massima di 646 metri a La Negra.

Fonte: @SiViaggia - Marco Baldini

La flora e la fauna di Bardenas Reales

Bardenas Reales è un posto incredibile della Spagna anche perché ospita ecosistemi e biotipi di grande valore ecologico: pinete, boscaglia, steppe, saline e zone umide. La vegetazione attuale è il risultato dell’interazione tra l’attività umana e le condizioni naturali del clima, del suolo e del terreno. Nelle aree più elevate, come La Negra, si trovano anche pinete di pino d’Aleppo, insieme a querce spinose e ginepri.

Per quanto riguarda la fauna selvatica, le specie più particolari sono gli uccelli steppici: otarde maggiori, otarde minori, occhioni, granduli, granduli neri e allodole. Altri abitanti degni di nota includono i rapaci come le aquile reali, capovaccai, grifoni, gufi reali, falchi di palude, gheppi e avvoltoi.

Come visitare Bardenas Reales

Il modo migliore per visitare Bardenas Reales è con l’auto: in questo modo potete vedere più aree della riserva e fermarvi dove preferite, lasciando anche il mezzo nelle apposite aree e procedendo a piedi per un’esplorazione più immersiva. Nel dettaglio, i percorsi da percorrere sono principalmente tre:

Vuelta al Poligono : si tratta di un itinerario ad anello lungo 30 chilometri, perfetto da fare in una giornata. Tra le tappe principali c’è anche la famosa cima rocciosa di Castildetierra ;

: si tratta di un itinerario ad anello lungo 30 chilometri, perfetto da fare in una giornata. Tra le tappe principali c’è anche la famosa ; Castildetierra : se avete poco tempo e volete raggiungere solo la cima rocciosa, vi basterà arrivare al centro informazioni di Arguedas e percorrere una strada semi-asfaltata che vi porterà direttamente al vicino parcheggio di Castildetierra. Una volta lasciata l’auto, una breve passeggiata di circa 2 chilometri andata e ritorno vi permetterà di vedere uno dei simboli di Bardenas Reales;

: se avete poco tempo e volete raggiungere solo la cima rocciosa, vi basterà arrivare al centro informazioni di Arguedas e percorrere una strada semi-asfaltata che vi porterà direttamente al vicino parcheggio di Castildetierra. Una volta lasciata l’auto, una breve passeggiata di circa 2 chilometri andata e ritorno vi permetterà di vedere uno dei simboli di Bardenas Reales; Balcón de El Buste: se desiderate esplorare anche la parte Negra del deserto, vi basterà raggiungere in auto il punto panoramico distante 40 minuti dal centro informazioni, che offre una prospettiva unica sulla parte più verde del deserto.

Fonte: @SiViaggia - Marco Baldini

Come raggiungere Bardenas Reales

Il modo ideale per arrivare a Bardenas Reales è con l’auto: ci vuole circa 1 ora da Pamplona e Saragozza, 2 ore e mezza da Bilbao, quasi 4 ore da Madrid e poco più di 4 ore da Barcellona.