Sulle Alpi austriache nascono i trampolini di design per ammirare panorami mozzafiato

Si chiama Perspektivenweg ed è un’opera straordinaria di architettura per ammirare lo spettacolo mozzafiato della catena montuosa Nordkette.

È una vera e propria opera d’arte, nata dall’estro creativo dello studio internazionale di architettura Snøhetta, famoso al mondo per le creazioni che stupiscono e incantano.

E lo hanno fatto ancora, con la realizzazione di Perspektivenweg, lo studio Snøhetta, incanta ogni giorno centinaia di visitatori che accorrono per ammirare il panorama mozzafiato che le Alpi austriache possono regalare attraverso un nuovo punto di vista.

Partendo dalla stazione di Hungerburgbahn, si raggiunge in poco tempo quella di Seegrube, a 1905 metri d’altezza. Da qui è possibile attraversare la vallata che porta sulle vette dei Monti del Karwendel, di cui la catena montuosa Nordkette fa parte.

E se prima la vista tra le montagne ci sembrava incantevole, ora è per lo più sbalorditiva. Lo studio di architettura Snøhetta ha realizzato un’istallazione che prevede 10 trampolini perfettamente inseriti nel contesto naturale delle Alpi Austriache.

Si tratta di un vero e proprio omaggio alla natura, la valorizzazione del territorio passa dall’architettura. Da ogni trampolino è possibile ammirare uno spettacolo naturale, incontaminato e senza eguali. Ogni singola installazione offre una vista e una prospettiva diversa che regala un’esperienza visiva ed emozionale senza eguali.

Le installazioni sono state concepite per proiettare il visitatore direttamente nel panorama che sta ammirando, da qui infatti, si ha la sensazione di fluttuare nell’aria e rimanere sospeso tra le montagne.

Tutte le opere che fanno parte di Perspektivenweg, sono state realizzate per valorizzare l’ambiente e dare coerenza e continuità visiva agli elementi di design già presenti. I trampolini infatti hanno una struttura di acciaio corten, materiale presente anche in altri interventi sul territorio.

Il design prevede anche delle barriere anti-valanga e il legno utilizzato per i trampolini è quello di larici, caratteristico delle foreste austriache.

Quella di Perspektivenweg, che tradotto, non a caso, vuol dire percorso di prospettive, non è solo una struttura architettonica di grande valore per il territorio delle alpi austriache, ma uno strumento per il visitatore per godere della migliore esperienza visiva sugli sugli straordinari elementi naturali del panorama alpino e i suoi scenari.