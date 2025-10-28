La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Londra può essere raggiunta con l'offerta di Vueling

Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante e le città europee si tingono di colori caldi e misteriosi: è ufficialmente arrivato il periodo perfetto per una fuga d’autunno! Tra zucche intagliate, leggende di streghe e piazze illuminate da foglie dorate, anche Halloween diventa la scusa ideale per prenotare un volo e scoprire nuove destinazioni.

E se quest’anno volete lasciarvi sorprendere da capitali affascinanti o mete diverse dal solito, Vueling ha la proposta che fa per voi. Con la sua nuova promozione flash, potete volare verso alcune delle città più belle d’Europa a tariffe davvero vantaggiose, con biglietti a partire da 22 euro per viaggiare tra il 1° novembre 2025 e il 31 marzo 2026.

Abbiamo curiosato tra le destinazioni e selezionato quelle perfette per un weekend o per un viaggio più lungo: approfittatene, perché l’offerta scade il 31 ottobre.

Da Firenze a Londra

L’autunno è il momento perfetto per innamorarsi di Londra. L’aria fresca e i colori infuocati trasformano i parchi reali in scenari mozzafiato, ideali per passeggiate suggestive, magari avvolti dalla nebbia mattutina sul Tamigi. Con l’avvicinarsi di Halloween, la città svela anche il suo lato più misterioso: esplorate cimiteri famosi e fotogenici come Highgate Cemetery o visitate i musei macabri come l’Old Operating Theatre o il bizzarro Viktor Wynd Museum of Curiosities.

Quando il freddo si fa sentire, rifugiatevi nel calore accogliente di uno dei tanti pub storici per un pasto o una bevanda confortante, o perdetevi tra gli scaffali delle sue magnifiche librerie. Londra in autunno è un connubio irresistibile di natura, storia e mistero.

Da Napoli a Madrid

Questa è la stagione ideale anche per assaporare il cuore vibrante di Madrid grazie alle temperature miti, perfette per godersi il sole che accarezza la pelle seduti in un caffè all’aperto. Iniziate la vostra esplorazione a piedi dalla Puerta del Sol fino alla maestosa Plaza Mayor, circondata dai suoi edifici in mattoni rossi. Poi, immergetevi nella storia percorrendo la Cava Baja, l’antica via delle locande.

Lasciatevi assorbire dall’eredità letteraria nel Barrio de las Letras, con le sue strade dedicate ai grandi scrittori. Naturalmente, non potete perdervi i tre grandi musei, Prado, Thyssen-Bornemisza e Reina Sofía, ma concedetevi anche una visita a gemme meno affollate, come la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con le sue collezioni mozzafiato che includono Goya e Picasso.

Da Milano a Bilbao

Infine, vi consigliamo di raggiungere Bilbao, considerata una meta d’arte e architettura all’avanguardia. Il Museo Guggenheim, capolavoro scintillante di titanio firmato Frank Gehry, è l’icona che ha dato il via al famoso “Effetto Bilbao”, e merita una visita prolungata per ammirare le sue opere monumentali. Sebbene le stagioni intermedie possano portare qualche nuvola, la città offre un rifugio perfetto nelle sue gallerie e, soprattutto, nei suoi innumerevoli bar di pintxos.

Il cuore pulsante di Bilbao è il Casco Viejo, un labirinto di strette vie medievali attorno alla Cattedrale di Santiago. Qui, l’epicentro della socialità è la Plaza Nueva, con i suoi portici eleganti che ospitano una miriade di bar. La vostra serata ideale si svolgerà qui, dove potrete gustare i pintxos, gloriose tapas in miniatura, ordinando birra e assaggiando round dopo round le diverse specialità basche.