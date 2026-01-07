Tra i buoni propositi dell’anno, viaggiare di più è il più bello: con Vueling e sconti fino al 20%, partire diventa facile e accessibile

iStock La città di Eivissa con voli low cost

Avete presente quella lista che tutti abbiamo scritto, magari solo mentalmente, tra un brindisi di Capodanno e una fetta di panettone? “Quest’anno vado in palestra”, “Quest’anno imparo una lingua nuova”, e l’immancabile: “Quest’anno voglio viaggiare di più”. Poi arriva gennaio, le giornate sono corte, il lavoro riprende a ritmi serrati e quel desiderio di scoprire il mondo rischia di finire in fondo al cassetto, soffocato dalla routine.

Ma sapete una cosa? I buoni propositi non devono per forza essere una fatica e c’è una promozione Vueling con sconti fino al 20% che sembra fatta apposta per chi non vuole aspettare l’estate per sentirsi vivo. Avete tempo per acquistare i vostri voli dal 7 al 18 gennaio 2026, ma la vera notizia è il periodo in cui potrete decollare: dal 19 gennaio fino al 21 giugno 2026.

Da Milano Malpensa a Ibiza

Se pensate a Ibiza e vi vengono in mente solo discoteche e musica a tutto volume, preparatevi a cambiare idea. Partendo da Milano Malpensa, potete trovare voli a 31 euro per giugno o a 45 euro per marzo.

A marzo Ibiza è un’oasi di pace, ideale per chi ama il trekking o vuole scoprire il centro storico di Eivissa, patrimonio dell’UNESCO, camminando tra le mura antiche senza la folla estiva. Se invece puntate a giugno, avrete il privilegio di godervi le calette più famose, come Cala Salada o Cala Comte, quando l’acqua è già calda ma le spiagge sono ancora vivibili. È il momento perfetto per noleggiare un’auto e perdervi tra i mercatini hippy di San Carlos o guardare il tramonto davanti allo scoglio magnetico di Es Vedrà.

Da Roma a Valencia

Se invece cercate quella luce calda che solo la Spagna sa regalare, Valencia vi aspetta con voli da 31 euro in tantissime date, inclusi i weekend di gennaio e febbraio.

Potete passare una mattinata futuristica alla Città delle Arti e delle Scienze di Calatrava e il pomeriggio a perdervi tra i banchi colorati del Mercado Central, uno dei mercati coperti più belli d’Europa. E poi, ammettiamolo, mangiare una vera paella valenciana in riva al mare ha tutto un altro sapore, anche se è gennaio. Con queste tariffe, potete permettervi un weekend lungo all’insegna del buon cibo, delle passeggiate nel vecchio letto del fiume Turia (oggi un immenso parco cittadino) e di quel ritmo rilassato che vi farà tornare in ufficio il lunedì con un sorriso nuovo.

Da Firenze a Parigi

Esiste un momento sbagliato per andare a Parigi? Probabilmente no. Ma partire da Firenze con un volo a 36 euro, magari proprio nella settimana di San Valentino, rasenta la perfezione. E se febbraio non fa per voi, aprile offre tariffe attorno ai 38 euro.

Festeggiare la festa degli innamorati passeggiando lungo la Senna o tra le stradine acciottolate di Montmartre, fermandovi in un bistrot a scaldarvi con un café au lait è un’ottima idea. Se invece scegliete aprile, sarete testimoni del risveglio della città: i giardini delle Tuileries esplodono di fiori, e l’aria profuma di primavera. Non perdetevi una visita al Musée d’Orsay o una passeggiata nel quartiere del Marais, tra gallerie d’arte e boutique alla moda. Oppure, se ci siete già stati, potreste valutare i musei segreti di Parigi.