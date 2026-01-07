Se tra i buoni propositi del 2026 c’è viaggiare di più, puoi approfittare della promo Vueling

Tra i buoni propositi dell’anno, viaggiare di più è il più bello: con Vueling e sconti fino al 20%, partire diventa facile e accessibile

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

Se tra i buoni propositi del 2026 c’è viaggiare di più, puoi approfittare della promo Vueling
iStock
La città di Eivissa con voli low cost

Avete presente quella lista che tutti abbiamo scritto, magari solo mentalmente, tra un brindisi di Capodanno e una fetta di panettone? “Quest’anno vado in palestra”, “Quest’anno imparo una lingua nuova”, e l’immancabile: “Quest’anno voglio viaggiare di più”. Poi arriva gennaio, le giornate sono corte, il lavoro riprende a ritmi serrati e quel desiderio di scoprire il mondo rischia di finire in fondo al cassetto, soffocato dalla routine.

Ma sapete una cosa? I buoni propositi non devono per forza essere una fatica e c’è una promozione Vueling con sconti fino al 20% che sembra fatta apposta per chi non vuole aspettare l’estate per sentirsi vivo. Avete tempo per acquistare i vostri voli dal 7 al 18 gennaio 2026, ma la vera notizia è il periodo in cui potrete decollare: dal 19 gennaio fino al 21 giugno 2026.

Da Milano Malpensa a Ibiza

Se pensate a Ibiza e vi vengono in mente solo discoteche e musica a tutto volume, preparatevi a cambiare idea. Partendo da Milano Malpensa, potete trovare voli a 31 euro per giugno o a 45 euro per marzo.

A marzo Ibiza è un’oasi di pace, ideale per chi ama il trekking o vuole scoprire il centro storico di Eivissa, patrimonio dell’UNESCO, camminando tra le mura antiche senza la folla estiva. Se invece puntate a giugno, avrete il privilegio di godervi le calette più famose, come Cala Salada o Cala Comte, quando l’acqua è già calda ma le spiagge sono ancora vivibili. È il momento perfetto per noleggiare un’auto e perdervi tra i mercatini hippy di San Carlos o guardare il tramonto davanti allo scoglio magnetico di Es Vedrà.

Da Roma a Valencia

Se invece cercate quella luce calda che solo la Spagna sa regalare, Valencia vi aspetta con voli da 31 euro in tantissime date, inclusi i weekend di gennaio e febbraio.

Potete passare una mattinata futuristica alla Città delle Arti e delle Scienze di Calatrava e il pomeriggio a perdervi tra i banchi colorati del Mercado Central, uno dei mercati coperti più belli d’Europa. E poi, ammettiamolo, mangiare una vera paella valenciana in riva al mare ha tutto un altro sapore, anche se è gennaio. Con queste tariffe, potete permettervi un weekend lungo all’insegna del buon cibo, delle passeggiate nel vecchio letto del fiume Turia (oggi un immenso parco cittadino) e di quel ritmo rilassato che vi farà tornare in ufficio il lunedì con un sorriso nuovo.

Centro storico di Valencia
iStock
Raggiungere Valencia con voli low cost

Da Firenze a Parigi

Esiste un momento sbagliato per andare a Parigi? Probabilmente no. Ma partire da Firenze con un volo a 36 euro, magari proprio nella settimana di San Valentino, rasenta la perfezione. E se febbraio non fa per voi, aprile offre tariffe attorno ai 38 euro.

Festeggiare la festa degli innamorati passeggiando lungo la Senna o tra le stradine acciottolate di Montmartre, fermandovi in un bistrot a scaldarvi con un café au lait è un’ottima idea. Se invece scegliete aprile, sarete testimoni del risveglio della città: i giardini delle Tuileries esplodono di fiori, e l’aria profuma di primavera. Non perdetevi una visita al Musée d’Orsay o una passeggiata nel quartiere del Marais, tra gallerie d’arte e boutique alla moda. Oppure, se ci siete già stati, potreste valutare i musei segreti di Parigi.

Vista panoramica della Torre Eiffel a Parigi
iStock
Parigi, la città degli innamorati

Capodanno Compagnie aeree