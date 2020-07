Vip in Sardegna: i luoghi dell’isola più amati per le loro vacanze

editato in: da

Mare verde smeraldo, spiagge di sabbia bianchissima, insenature grandi e piccole, calette riparate dai venti, natura incontaminata: questa è la Sardegna, una meta incredibile che sorprende i visitatori con i suoi contrasti di luci, colori e luoghi unici che le regalano l’appellativo di “Caraibi d’Italia”.

Ed è proprio qui, nella paradisiaca cornice della Costa Smeralda, che molti vip italiani hanno deciso di trascorrere la loro estate. Francesco Facchinetti mostra entusiasta la villa da sogno “Bouganville” (in onore di questo splendido fiore che la impreziosisce) dove quest’anno soggiorna insieme alla moglie Wilma Faissol e i figli Chalotte, Leone, Liv e Mia, avuta da Alessia Marcuzzi.

“Un vero paradiso terrestre” la definisce l’ex Dj Francesco mentre rende omaggio alla Sardegna e alla sua natura che non può fare a meno di inserire tra “i luoghi più belli del mondo”.

Aria di casa, e della capitale indiscussa della Costa Smeralda, Porto Cervo, lussuoso borgo di mare incastonato tra le bellezze della Gallura, per Melissa Satta che si gode l’estate 2020 con il marito Kevin Prince Boateng e il loro figlioletto tra le acque cristalline del “mare più bello”, come lei stessa ha sentenziato in uno scatto su Instagram.

Il fascino della costa più rinomata e celebrata di Sardegna, in un via vai di esponenti del jet set internazionale tra la piazzetta centrale, il suggestivo intreccio di vicoli, balconcini, boutique, locali alla moda e prestigiosi ristoranti, attrae inevitabilmente anche Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas, che scelgono la loro regione natia per un’estate all’insegna del sole, della sabbia dorata e dei tuffi nel mare trasparente.

La Sardegna è un autentico eden grazie alle sue lunghissime spiagge di finissima sabbia bianca alternate a stupende insenature punteggiate da cale e isolette dove il mare turchese dai fondali profondi è assoluto protagonista.

La Costa Smeralda ha un fascino intramontabile con spiagge mozzafiato e splendide ville immerse nella macchia mediterranea delle colline circostanti. Nei riflessi del mare si immerge la distesa di sabbia candida e soffice del Grande Pevero, fiancheggiata da rocce modellate dal tempo mentre, separata da un promontorio, si trova la “spiagge sorella”, il Piccolo Pevero.

Imperdibile è poi il paradiso di Cala Capriccioli, con intime spiagge di sabbia chiara e finissima protette da rocce di granito giallo, rossastro e rosa.