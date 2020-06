Sabaudia e le isole Pontine, l’estate dei vip comincia da qui

editato in: da

Terra dalle antichissime radici, dove splendidi borghi si affacciano sul mare e danno vita a un panorama da sogno, la costa laziale è una delle mete preferite dai vip per questa calda estate: tra Sabaudia, il Golfo di Gaeta e le isole Pontine, ecco il ritrovo delle star italiane.

Sono molti i turisti che ogni anno affollano il litorale laziale, splendida destinazione estiva che si divide tra rinomate stazioni balneari e piccoli borghi medievali di rara bellezza. Una delle località più famose è sicuramente Sabaudia, meta perfetta per chi cerca ristoro dallo stress quotidiano che si vive in una metropoli come Roma. Non troppo distante dalla capitale, questa deliziosa cittadina di mare è un gioiello incorniciato da un paesaggio naturale da favola, dove spicca il profilo frastagliato del Circeo.

Qui, splendide spiagge di dune bianche circondate dalla natura selvaggia si alternano a grandi lidi attrezzati dove poter trascorrere una vacanza in pieno relax, senza dover rinunciare ad alcuna comodità. Non sorprende, dunque, che proprio Sabaudia sia una delle mete predilette dai vip: Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Marconi Calabresi, assieme alla piccola Mia, vi hanno passato un po’ di tempo all’inizio di giugno, prima di tornare al tran tran quotidiano. Una breve gita fuori porta, la loro, che ha segnato la fine dei tanti gossip riguardanti la presunta rottura della coppia.

Anche per i politici è giunto il momento di prendersi qualche giorno di riposo. Luigi Di Maio e la sua fidanzata Virginia Saba sono stati avvistati a Sabaudia, mentre il suo ex collega Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini hanno scelto San Felice Circeo, una località immersa nel verde e abbarbicata su un promontorio che segna il confine settentrionale del Golfo di Gaeta.

Infine, le isole Pontine: perla del mar Tirreno, l’arcipelago sorge al largo delle coste laziali e offre spiagge bellissime, che ogni anno vengono prese d’assalto dai turisti. Le acque cristalline che circondano Ponza e le altre splendide isole sono un paradiso da mozzare il fiato, e molti vip si concedono una vacanza in barca per non perdere neanche un secondo di questo panorama incantevole. Come hanno fatto qualche giorno fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ad esempio. O come Frank Matano e Tommaso Paradiso, che si stanno godendo lo splendido mare tra Ponza e Palmarola.