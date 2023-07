È italiana la migliore città d’Europa da visitare, secondo gli stranieri

Non bisogna andare troppo lontani per trovare la migliore città d’Europa per il 2023: secondo i lettori di The Daily Telegraph, un quotidiano britannico fondato nell’Ottocento, si trova in Italia e più precisamente nel Nord del nostro Paese.

Venezia, la migliore città d'Europa

La città in questione è la nostra intramontabile e romantica Venezia. In realtà lo è tutta l'Italia, ma la città dei canali è la ‘Best European City’ per il 2023. Si tratta perciò di un doppio premio per il nostro Paese che riceviamo dalle mani del lettori del giornale britannico che dimostrano di apprezzare l’eccellenza italiana.

E no, non è un riconoscimento da sottovalutare perché The Daily Teleraph è uno dei quotidiani più letti in Gran Bretagna, sia cartaceo che online, tanto da vantare ben 800mila copie stampate al giorno.

Venezia ha vinto ai Telegraph Awards battendo Roma e Siviglia, mentre le altre candidate per il premio di ‘Best European Country 2023’ erano Grecia e Norvegia, ma anche qui a spuntarla è stato il nostro Paese.

Il capoluogo veneto si aggiudica quindi uno dei premi più importanti del settore, ma del resto non c'è da sorprendersi: Venezia è una città unica per il suo patrimonio artistico, culturale, architettonico e paesaggistico. Un vero e proprio scrigno che racchiude al suo interno autentici tesori dell'arte mondiale.

Sì, Venezia è un posto speciale e che, a quanto pare, gli inglesi apprezzano particolarmente anche se, e come ripetiamo, è stata l'Italia intera ad essere decretata la miglior meta europea del 2023 in merito alle eccellenze turistiche del vecchio continente.

Le dichiarazioni degli addetti ai lavori

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha accolto questo riconoscimento con entusiasmo dichiarando, come si può leggere su TTG Italia, che è un vero e proprio "Stimolo a proseguire". Ci ha infatti tenuto a spiegare che “Non si tratta soltanto di un riconoscimento per le meraviglie italiane, il lavoro di un’intera filiera di professionisti e l’operato di promozione del Ministero del Turismo. Dev’essere, infatti, anche uno stimolo, un incentivo a proseguire su questa strada e a dare sempre il meglio, insieme, per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi e dimostrare, giorno dopo giorno, di meritare l’ammirazione e l’amore che il mondo intero prova per la nostra splendida Italia. Un attestato che inoltre evidenzia l’importante investimento che il Governo sta facendo nel settore”.

Altrettanto soddisfatta del riconoscimento è Ivana Jelinic, presidente e ceo di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha detto che questa è“ Un'altra testimonianza di quanto l’Italia stia lavorando bene in termini di promozione del brand riconosciuto a livello internazionale da un pubblico molto attento ed esigente . Questo premio non solo ci inorgoglisce, ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta tenendo conto anche delle scelte dei lettori del giornale”.

Insomma, non occorre andare troppo lontano per trovare la migliore destinazione d'Europa perché è l'Italia stessa ad esserlo. E in particolare lo è la poetica Venezia, una città pregna di veri capolavori come Piazza San Marco, la Basilica, la Biennale, Punta della dogana, la Chiesa della Santissima Trinità e molto altro ancora.