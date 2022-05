Da oggi puoi camminare sui tetti di Rotterdam per scoprire la città

Un viaggio a Rotterdam è sempre una buona idea. Lo è perché ci permette di scoprire la vera essenza di questa città, quella raccontata dalle sue antiche imbarcazioni e da quella storia d’amore con il mare e con la pesca conservata e preservata all’interno del Museo Marittimo.

Ma Rotterdam è anche una città moderna e audace con una scena artistica vivida e straordinaria, con ostelli per i giovani e strutture ricettive suggestive, con gioielli architettonici che si snodano per la città e che sono celebri in tutto il mondo, come le case cubiche. E poi, ancora, via dello shopping, negozi lungo il canale e luoghi di culto.

Un viaggio nella città portuale dell’Olanda Meridionale, questo è certo, non vi deluderà. Ma c’è un altro modo per scoprire Rotterdam adesso, ed è una passeggiata pedonale sui tetti della città.

Camminare sui tetti della città: succede a Rotterdam

I tetti dei palazzi, dei grattacieli e degli edifici, lo sappiamo, sanno regalarci sempre visioni inaspettate destinate a lasciarci senza fiato. Ma che succede quando su quei tetti possiamo anche camminarci?

Lo sa bene chi vive a Rotterdam e ha visto costruire quella passerella pedonale proprio sopra la testa, sospesa tra cielo e terra. Si tratta della Rotterdam Rooftop Walk, una strada a mezz’aria che si potrà percorrere dal 26 maggio fino al 24 giugno, proprio in occasione del Mese dell’Architettura di Rotterdam, un evento che si celebra ogni anno.

Cosa succederà in queste settimane è presto detto: cittadini e viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, potranno sperimentare una passeggiata ad alta quota camminando su passerelle che collegano i tetti della città per un totale di quasi 20 chilometri quadrati.

La Rotterdam Rooftop Walk attraversa le strade più importanti della città e permette, a chiunque la percorra, di ammirare dall’alto il panorama urbano che caratterizza Rotterdam sotto un altro punto di vista.

Rotterdam Rooftop Walk: l’esperienza

Si sale dalla Koopgoot, la celebre via dello shopping in centro città, e si arriva direttamente sulla prima terrazza. Partendo da qui cittadini e viaggiatori potranno iniziare a camminare tra i tetti fino a oltrepassare l’edificio del WTC.

L’ultima tappa è quella degli storici magazzini Bijenkorf progettati nel 1965 dall’architetto Marcel Breuer. Sulla sommità dell’edificio sarà possibile assistere a mostre, eventi e manifestazioni volte a sensibilizzare le persone sull’importanza dell’abitabilità urbana. Una scala collegata al parcheggio del centro commerciale riporterà i visitatori al piano terra.

Una passeggiata sui tetti, questa, che è destinata a far vivere esperienze uniche che passano per la conoscenza del paesaggio rubano di Rotterdam dall’alto. Ma il progetto non si limita a offrire solo questa splendida avventura perché alla base dello stesso c’è la volontà di sensibilizzare le persone sui cambiamenti climatici e sul prossimo affollamento delle città, proponendo quindi nuovi spazi pubblici da abitare, sfruttando ciò che si trova sopra le strade.

Rotterdam Rooftop Walk: quando andare

Come abbiamo anticipato la Rotterdam Rooftop Walk sarà in città per solo un mese, un periodo durante il quale sarà possibile riscoprire il paesaggio urbano da un altro punto di vista sfruttando gli spazi ad alta quota.

La passeggiata cittadina sarà accessibile fino al 24 giugno, ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00. Il costo d’ingresso alla Rooftop Walk è di 3,50 euro.