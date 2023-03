Saadiyat è la “Miglior destinazione balneare del Medio Oriente”

Se per 11 anni di fila l’isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata incoronata “Destinazione balneare leader in Medio Oriente” dai World Travel Awards, c’è un motivo. Anzi, più di uno. Vicinissima al centro della capitale cosmopolita degli Emirati Arabi Uniti, l’isola di Saadiyat ospita un ambiente naturale seducente, spiagge incontaminate di sabbia bianca, una fauna e una vita marina fiorenti, resort di lusso, cucina raffinata, campi da golf, esperienze di benessere nonché una vivace scena culturale e di intrattenimento. Il luogo ideale dove rigenerare i sensi e nutrire l’anima.

L’isola di Saadiyat, miglior meta balneare in Medio Oriente

L’isola di Saadiyat si conferma destinazione balneare imprescindibile in Medio Oriente, con le sue spiagge idilliache affacciate sulle scintillanti acque turchesi del Golfo Arabico e tante esperienze uniche e stimolanti per i viaggiatori. Per di più, dista solo 20 minuti dall’aeroporto e sette dal centro di Abu Dhabi.

Partendo proprio dalle spiagge, principale attrazione di questo paradiso, si può vivere un’esperienza di lusso assoluta al Saadiyat Beach Club, situato lungo le rive del Golfo Arabico, con ambienti tranquilli, ristoranti raffinati e una piscina all’aperto. Il momento più emozionante della giornata è all’ora del tramonto, quando ci si può rilassare in una cabina privata o sulla spiaggia dove i delfini fanno spesso la loro comparsa.

Nel cuore dell’isola di Saadiyat, ci si imbatte nella rinomata Kai Beach, che trasporta gli ospiti in un ambiente da sogno per riposare, riconnettersi e rigenerarsi, fuggendo dal trambusto della città. Altrettanto affascinante, Soul Beach, situata nella cornice di Mamsha Al Saadiyat, è una pittoresca spiaggia con lettini fiancheggiati da ombrelloni che offrono una vista in prima fila sulle acque scintillanti. A completamento dell’esperienza balneare, l’isola mette a disposizione dei visitatori un’offerta di resort a cinque stelle, con aree verdeggianti e spiagge tranquille.

Non solo spiagge: tra fauna, cultura e benessere

Oltre che per le spiagge da sogno, l’isola di Saadiyat è nota per essere un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui chi si reca in questi luoghi ha l’opportunità unica di osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata.

L’isola di Saadiyat è anche il centro culturale di Abu Dhabi e ospita i musei più famosi del mondo, tra cui l’iconico Louvre Abu Dhabi – caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d’arte aperte al pubblico – il Guggenheim Abu Dhabi, di prossima apertura, destinato a diventare il museo più importante della regione per l’arte moderna e contemporanea globale, e il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, che esporrà alcuni dei più rari esemplari di storia naturale mai trovati sul pianeta.

Dulcis in fundo, la pluripremiata isola di Saadiyat offre esperienze di benessere senza eguali, tra yoga e spa con complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza. Una miscela unica di raffinatezza e servizi di qualità, con un’assistenza autentica, onesta e genuina. Per un viaggio memorabile sotto ogni aspetto.