Il nostro Paese è primo in Europa per reputazione turistica

Per il nostro Paese arriva un’ottima notizia: è il primo in Europa per reputazione turistica. Ad affermare quanto appena detto sono i numeri dell’European Tourism Reputation Index predisposto da Demoskopika, che hanno assegnato all’Italia ben 109,1 punti con il primato in 3 indicatori su 5, ovvero la ricerca della destinazione, la popolarità e la tripadvisor confidence destination.

Si tratta di uno studio che è stato realizzato confrontando le prime 10 destinazioni europee per arrivi in base agli ultimi dati disponibili (Eurostat, 2022), ovvero Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Grecia e Portogallo.

Un vero successo, ma non per i social

L‘Italia ha appena conquistato la vetta della classifica generale della reputazione turistica europea, un successo straordinario che però non è del tutto privo di intoppi. Meno rassicurante, infatti, è il posizionamento del nostro Paese per quanto riguarda l’uso dei social network.

Demoskopika ha monitorato i canali istituzionali (Enit, Italia.it) e quel che è emerso è che non sembrerebbero sfruttati quanto dovrebbero, a differenza di quanto fanno e continuano a fare altri competitor, ovvero Spagna, Portogallo, Grecia e Germania.

In questa classifica specifica, l’Italia si è piazzata al quinto posto, ottenendo 101,8 punti. Come si piò leggere su La Stampa, il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, ha spiegato che: “Lo studio evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana”.

Le destinazioni più social d’Italia

Nonostante la situazione incerta dal punto di vista dei social network, ci sono alcune destinazioni del nostro Paese che risultano molto più social di altre. La miglior regione in assoluto è il fiabesco Trentino-Alto Adige, seguito da Marche ed Emilia-Romagna.

La Sicilia può invece vantare ben 12,6 milioni di pagine indicizzate, un risultato che le ha consentito di avere il massimo punteggio nella classifica ‘Ricerca della destinazione’, ottenuto conteggiando le pagine indicizzate su Google con la parola chiave ‘vacanze’ seguita dal ‘nome destinazione’.

Attualmente in tutta Europa sono oltre 1,5 miliardi le pagine indicizzate, con circa 14,2 milioni di like e 157 milioni di recensioni, per poco più di 619mila strutture ricettive che sono state prese in considerazione per questa indagine.

Come si posizionano gli altri Paesi europei

Il versante social è da migliorare, ma nessuno toglie all’Italia il primato in fatto di reputazione turistica. Il nostro Paese è seguito dalla Spagna, con 105,3 punti nel medagliere complessivo. La patria del Flamenco, tanto amata dai nostri connazionali (e non solo), ha raggiunto il primo posto in quanto destinazione “più social d’Europa”, con ben 112,4 punti, e la medaglia d’argento per il livello di fiducia dei turisti, grazie a 31,7 milioni di recensioni rilevate su Tripadvisor in tutto il 2023.

Il terzo posto gradino del podio è invece della Germania, che lo ha guadagnato con un punteggio di 101,6. Un successo dovuto soprattutto a una performance significativa in ognuno degli indicatori individuati. Medaglia di bronzo nelle classifiche parziali della valutazione del sistema ricettivo (103,0 punti) e della ricerca della destinazione (97,9 punti). Poi ancora un bel quarto posto nella social reputation (103,3 punti) e nel tripadvisor confidence destination (96,4 punti) e quinto piazzamento nella graduatoria della popolarità della destinazione (100,3 punti).