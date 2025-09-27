Una Sardegna come non l'avevamo mai vista si svela nei weekend di ottobre 2025, con aperture straordinarie, eventi e attività per tutta la famiglia

La Sardegna non è solo terra di spiagge paradisiache, importanti tradizioni enogastronomiche e paesaggi naturali incontaminati: il suo ricco patrimonio è composto anche da tantissime chiese romaniche che punteggiano l’isola e che custodiscono storie millenarie.

Nel mese di ottobre 2025, questi tesori del Medioevo sardo vengono riaperti gratuitamente al pubblico in un evento che coinvolge 70 comuni e 75 chiese: mete da raggiungere camminando a passo lento immersi tra borghi e natura, con viste spettacolari e tesori da scoprire ad ogni scorcio. Un’opportunità unica per visitare la Sardegna da un’altra prospettiva, quella legata a un turismo culturale ed esperienziale che permette di ammirare la forza delle comunità unita alla bellezza senza tempo dei luoghi.

L’evento rientra nel cartellone nazionale di Italia Romanica, organizzato dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico con il supporto della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, Diocesi, Parrocchie, Associazioni, Comuni, Pro Loco e l’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Le chiese romaniche sarde apriranno straordinariamente le loro porte ai numerosi visitatori ogni sabato e domenica di ottobre 2025, in particolare dal 4 al 26 del mese. A raccontare questi luoghi medievali ricchi di fascino sono le guide turistiche e gli alunni delle scuole del territorio.

Le chiese che aprono

Il Medioevo sardo torna a splendere grazie alle aperture gratuite di 75 chiese romaniche disseminate lungo l’isola. Tra i tanti edifici coinvolti troviamo le chiese di San Pantaleo a Dolianova, di Sant’Efisio a Pula e di San Pietro di Pontes a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.

Porte aperte anche in provincia di Oristano con la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesa di Santa Giusta e la Chiesa di San Gregorio a Solarussa. In provincia di Sassari i visitatori avranno l’occasione di ammirare a Porto Torres la Chiesa di San Gavino o a Tergu la Chiesa di Santa Maria, mentre in provincia di Nuoro le porte si apriranno per la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Orosei e per la Chiesa di San Giovanni Battista a Orotelli.

L’elenco completo e le date di apertura di tutte le chiese durante le Giornate del Romanico saranno consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa Fondazioneromanicosardegna.it.

Gli eventi in programma

Concerti a lume di candela, eventi collaterali culturali, presentazioni e convegni arricchiscono il programma delle Giornate del Romanico. Non si tratta soltanto di visite guidate alle chiese, ma di un’immersione alla scoperta delle peculiarità del territorio, dai prodotti enogastronomici all’artigianato, dall’archeologia al paesaggio.

“Sarà una edizione particolarmente partecipata a cui daranno il proprio contributo le comunità ospitanti, che accoglieranno i visitatori per la visita al loro monumento di fede, ma faranno conoscere tanti altri aspetti del territorio legati all’archeologia, all’agroalimentare, alla storia, alle tradizioni e al paesaggio”, ha spiegato il presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico Antonello Figus, in occasione della presentazione del programma.

La Luce del Romanico

Dopo il tramonto, i visitatori potranno vivere un vero e proprio viaggio nel tempo nel Medioevo sardo con La Luce del Romanico: numerose candele elettriche illuminano l’interno delle chiese in una spettacolare installazione artistica. Un’esperienza unica e suggestiva arricchita da una serie di concerti a lume di candela dedicati ai visitatori dei diversi edifici romanici.

Di seguito le date e le location delle chiese coinvolte nei concerti a lume di candela:

4 ottobre a Villa San Pietro

5 ottobre a Bosa

11 ottobre a Tratalias e a Dolianova

12 ottobre a Samassi, Porto Torres e Uta

18 ottobre ad Ardara e a Quartu

19 ottobre a Cabras

25 ottobre a Oschiri e a Bonarcado

26 ottobre a Ottana e a Olbia

Le Locande del Romanico

Cinque locande offrono un’accoglienza diffusa nei diversi territori, con l’obiettivo di fare da ponte tra l’inestimabile patrimonio romanico e il tessuto delle imprese turistiche, creando connessioni capaci di valorizzare entrambi i mondi.

Gioco didattico “Judikes”

Pensato per le scuole, ma anche per tutti coloro che desiderano mettersi alla prova in un’attività dal carattere ludico e al tempo stesso formativo, torna il gioco “Judikes“: un’occasione divertente per approfondire e arricchire le proprie conoscenze sul Romanico e sul Medioevo sardo.

Attività per scoprire territorio e tradizioni

Attraverso le Giornate del Romanico tante comunità sarde si mettono in rete dando vita a una vera e propria festa diffusa, che mette al centro le comunità con il loro patrimonio di storia, chiese romaniche, paesaggi e identità.

Sono diverse le attività organizzate per far scoprire la Sardegna più autentica ai visitatori. Di seguito una selezione tra le più interessanti:

Ittiri: laboratorio di erbe officinali che restituisce antichi saperi

Usini: passeggiata tra gli ulivi

Cossoine: attività di tessitura e intreccio dei cestini

Bultei: visita alle antiche terme romane

Sardara: visita all’area archeologica e al museo di Sant’Anastasia

Silanus: evento che celebra la poesia cantata e l’arte della tessitura

Ottana, Orotelli e Aritzo: visite a musei cittadini, laboratori di maschere tradizionali e legati all’arte dolciaria del torrone

Guasila: suggestiva rievocazione di un campo medievale

Sinis: itinerario che unisce la chiesa di San Giovanni alla città di Tharros

Guasila: allestimento di un campo medievale e degustazioni di pietanze con ricette dell’epoca.