Oltre 3 milioni e mezzo di giovani, tra i 18 e i 35 anni, possono utilizzare uno sconto del 20% per viaggiare in modo più sostenibile e accessibile

Fonte: iStock Sconto del 20% per i giovani che viaggiano con il treno

Il turismo sostenibile è in costante crescita, soprattutto tra i giovani. Secondo gli ultimi dati, le nuove generazioni sono sempre più propense a scegliere mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e servizi digitali che semplificano l’esperienza di viaggio. In questo contesto, il treno si conferma il mezzo ideale per coniugare comfort, sostenibilità e praticità.

Ed è proprio pensando alle nuove generazioni che è nata una collaborazione tra Trainline, piattaforma leader per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, e la Carta Giovani Nazionale (CGN). Si tratta di una partnership importante per promuovere e ampliare l’accesso a beni e servizi digitali che migliorano la qualità della vita giovanile e la sua mobilità, indirizzata a una fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La collaborazione tra Trainline e Carta Giovani Nazionale

La collaborazione nata tra Trainline e Carta Giovani Nazionale ha come obiettivo quello di incentivare un turismo più sostenibile, promuovendo la scelta di mezzi di trasporto con un impatto ambientale ridotto. Come ha commentato Andrea Saviane, Country Manager di Trainline per l’Italia: “Crediamo che la mobilità ferroviaria sia il mezzo chiave per un futuro più sostenibile e i giovani hanno un ruolo centrale in questo cambiamento. Con questa iniziativa vogliamo supportare concretamente le loro esigenze, offrendo uno strumento che li aiuti a viaggiare in modo più conveniente, flessibile e responsabile”.

Se ci pensate, l’impatto maggiore dei nostri viaggi deriva soprattutto dal modo in cui ci muoviamo: viaggiare in treno significa fare una scelta ecologica, digitale e conveniente. Oltre a rispondere a esigenze concrete come lo studio fuori sede, i weekend culturali, i concerti o gli spostamenti per colloqui di lavoro, questa iniziativa promuove un’opportunità di crescita, esplorazione e autonomia in chiave green.

Lo sconto del 20% per chi viaggia in treno

Quali sono, nel dettaglio, i benefici dei quali possono godere i giovani grazie a questa collaborazione? A partire dal mese di maggio, chi è titolare della Carta Giovani Nazionale può richiedere uno sconto esclusivo del 20% sul primo acquisto di un biglietto ferroviario o di un pullman eseguito tramite l’app Trainline. Il codice sconto sarà disponibile nella Carta Giovani Nazionale, attivabile all’interno dell’app IO, ossia l’app dei servizi pubblici.

Lo sconto è valido su tutti i viaggi nazionali e internazionali con partenza e/o arrivo in Italia, i quali possono essere prenotati in pochi click grazie all’interfaccia semplice e intuitiva della piattaforma digitale. All’interno dell’app avrete accesso a oltre 300 compagnie ferroviarie e di pullman attive in tutta Europa, potrete confrontare le varie tariffe e ricevere i vostri biglietti digitali, che verranno salvati automaticamente sul dispositivo.

Lo sconto del 20% offerto ai titolari della Carta Giovani Nazionale non si traduce in un solo risparmio economico, ma permette ai giovani di esplorare l’Italia e l’Europa con maggiore autonomia a prezzi accessibili, permettendo loro di scoprire nuove culture, ampliare i propri orizzonti e accrescere la propria indipendenza.