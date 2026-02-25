Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Il nuovo trend di viaggio si chiama "flexploring"

C’è una nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede tra i viaggiatori, specie tra le giovani generazioni, e ci chiama flexploring (da “flexibility” + “exploring”). Facilissimo da tradurre: consiste nel desiderio di esplorare il mondo, ma presupponendo una certa flessibilità ed elasticità nell’organizzare le varie fasi di un viaggio.

Non è una predisposizione che può essere adatta a tutti, ovviamente: chi viaggia in famiglia, con bambini al seguito, per esempio, è più propenso a organizzare nei minimi dettagli un viaggio o una vacanza perché, con i bambini, ci sono già molti imprevisti, per cui tutto quello che si può pianificare, prenotare e gestire prima della partenza è ben accetto. Ma non tutti i genitori sono fatti allo stesso modo e, proprio perché talvolta non è facile organizzare tutto nei minimi dettagli, anche le famiglie stanno abbracciando questo trend, aiutate anche dagli strumenti tecnologici sempre più numerosi e, soprattutto, sempre più affidabili.

Cos’è il flexploring

La flessibilità conta più del viaggio stesso, questa è la sintesi del neologismo “flexploring” che rappresenta uno degli ultimi trend di viaggio degli italiani. E per essere elastici nell’organizzazione di un viaggio è importante non solo essere predisposti, ma anche di poter contare su strumenti affidabili. Per i viaggiatori che devono scegliere tra più opzioni, avere accesso a treni regionali tanto quanto all’alta velocità così come a eventuali bus e pullman per gli spostamenti più capillari in un unico posto diventa sempre più importante, Così come conta la possibilità di confrontare prezzi e prenotare diverse modalità di viaggio all’interno di un’unica app.

La ricerca e i numeri

Secondo una nuova ricerca condotta da Ipsos Doxa e commissionatale da Trainline, la piattaforma online più famosa per la prenotazione di treni e pullman, quasi la metà degli italiani dichiara di voler viaggiare più del 2025. Tuttavia, per molti il contesto economico rende necessario ripensare al modo di partire: il 70% indica infatti il budget come fattore decisivo nelle scelte di pianificazione dei viaggi. Inoltre, il 63% degli italiani modifica i propri piani durante il viaggio, mentre il 78% sceglierebbe di viaggiare prevalentemente in bassa stagione, se potesse.

In questo scenario, il treno emerge come la scelta più intelligente e versatile (preferita dal 46% degli italiani, percentuale che sale al 51% tra la Gen Z). Il treno un alleato naturale del “flexploring”, che consente ai viaggiatori di spostarsi in modo efficiente mantenendo aperte le proprie opzioni e adattando il viaggio lungo il percorso. Le ragioni principali per la scelta del treno includono la comodità di viaggiare senza dover guidare (47%) e la possibilità di arrivare direttamente nei centri urbani (35%), permettendo ai viaggiatori di iniziare a esplorare fin dal primo minuto.